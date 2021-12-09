Самолет с Протасевичем садил офицер КГБ — авиадиспетчер Ryanair

Авиадиспетчер работал в тот день, когда совершили экстренную посадку самолета компании Ryanair с Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой. Сотрудник аэропорта сбежал в Польшу и рассказал, что происходило в диспетчерской в тот день.
Об этом сообщает The New York Times.
По словам авиадиспетчера, с ним в кабинете находился офицер белорусской разведки и безопасности КГБ, руководивший операцией. Он постоянно разговаривал по телефону и докладывал обо всех событиях.
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Диспетчер получил приказ сообщить пилоту о бомбе на борту самолета и попросить совершить экстренную посадку в Белоруссии.
23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.
После огласки и осуждения Лукашенко мировыми лидерами Протасевич под принуждением сделал несколько заявлений, в которых поддерживал режим самопровозглашенного президента.
В конце июня Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест. Оба находятся в арендованных квартирах.
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