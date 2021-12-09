Самолет с Протасевичем садил офицер КГБ — авиадиспетчер Ryanair

В кабине диспетчера находился агент КГБ. Фото: Reuters

Авиадиспетчер работал в тот день, когда совершили экстренную посадку самолета компании Ryanair с Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой. Сотрудник аэропорта сбежал в Польшу и рассказал, что происходило в диспетчерской в тот день.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам авиадиспетчера, с ним в кабинете находился офицер белорусской разведки и безопасности КГБ, руководивший операцией. Он постоянно разговаривал по телефону и докладывал обо всех событиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режим диктатора Лукашенко угрожает Украине "локальным конфликтом"

Диспетчер получил приказ сообщить пилоту о бомбе на борту самолета и попросить совершить экстренную посадку в Белоруссии.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали. После огласки и осуждения Лукашенко мировыми лидерами Протасевич под принуждением сделал несколько заявлений, в которых поддерживал режим самопровозглашенного президента. В конце июня Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест. Оба находятся в арендованных квартирах.