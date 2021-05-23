В Беларуси задержали соучредителя оппозиционного Telegram-канала

В Минске задержали соучредителя оппозиционного телеграмм канала NEXTA Романа Протасевича. ФОТО: телеграмм канал Светланы Тихановськой

Сегодня в Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна" и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановськая. Позже задержания Протасевича подтвердили в министерстве внутренних дел Беларуси.

В Пресс-служба аэропорта Минска сообщили белорусском изданию Onliner, что пилоты самолета попросили в Беларуси посадку из-за информации о минировании на борту. На территории аэропорта работали саперы, а также взыскали спецтехнику и скорую помощь.

Пассажиров самолета попросили пройти на переосвидетельствование, тогда и задержали Протасевича. Позже в пресс-службе аэропорта уточнили, что информация о взрывном устройстве после проверки не подтвердилась.

Разрешение на посадку самолета Ryanair лично дал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, сообщил провластный Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко распорядился поднять в воздух истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета.

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Известно, что после президентских выборов в Беларуси большой популярностью пользуется Telegram канал NEXTA. Журналисты канала ежедневно публикуют новости о ходе событий в стране и анонсируют проведение акций. 20 октября 2020 суд Центрального района Минска признал Telegram канал NEXTA и его логотип "экстремистскими материалами".

Роман Протасевич и Степан Путило являются соучредителями NEXTA. Их объявили в межгосударственный розыск и внесли в список террористов в Беларуси. Против Протасевича и Путила открыли уголовные дела сразу по трем статьям: об организации массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигания вражды.

Блогер и активист Роман Протасевич - соучредитель и других Telegram-каналов, которые признаны в Беларуси экстремистскими, в частности "Беларусь головного мозга". В последнее время жил в Вильнюсе и был в команде Светланы Тихановськой.

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