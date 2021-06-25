Протасевича вместе с Сапегой перевели под домашний арест

Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Фото: РБК

Задержанного белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софию Сапегу, перевели под домашний арест.

Об этом заявил отец Романа Дмитрий Протасевич, пишет BBC.

Их освободили из-под стражи. Сейчас Протасевич и Сапега находятся в арендованных квартирах.

По словам отца, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. Родные Романа не видели.

"Мне сложно комментировать действия власти, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", - прокомментировал Дмитрий Протасевич.

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Отец сообщил, что сын и девушка находятся в арендованных квартирах. Они не вместе, а в отдельных помещениях.

"Нам ничего не говорят о состоянии Ромы и его статусе. Это издевательство", - добавил отец Протасевича.

По словам отчима Сапеги Сергея Дудича, для семьи девушки этот инцидент - шок и неожиданность.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.