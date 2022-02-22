"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт

Россия признала так называемые ЛДНР, чтобы не потерять лицо, потому что США, ЕС, НАТО и Украина не пошли на их шантаж по поводу гарантий непринятия Киева в Альянс или выполнения Минских соглашений в московской интерпретации. Кремль уничтожил любую перспективу Минска и сохраняет за собой резервную опцию атаки на Донбассе или в других местах, чтобы держать Украину в постоянном напряжении. Украинской экономике и обществу следует научиться жить и развиваться под постоянной угрозой российского вторжения, а Киев должен убедить Запад предоставить нам, кроме военной и дипломатической поддержки, также экономическую. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по внешней политике аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

Автор: Фото со страницы Алексадра Краева в Facebook Александр Краев: "Для Москвы, при всей ее напыщенной риторике, иностранные войска - это сдерживающий фактор. Мало вероятно, что Россия начнет бомбить военный объект, зная что там европейские или американские солдаты"

Какие самые большие риски и последствия признания так называемых Л/ДНР?

Русские заложили нам еще большую бомбу замедленного действия, чем была. Если раньше было ясно, что они могут пойти на обострение или расширение конфликта. Теперь устроили нам второе Приднестровье (регион Молдовы, оккупированный Россией под видом непризнанной республики. – Gazeta.ua). У нас будет небольшой анклав, где будут постоянно русские войска. Проблема, которую они в нужный для себя момент могут превратить во вторую Южную Осетию (грузинский регион, оккупированный Россией, и признанный Москвой как независимая страна после войны 2008 года. – Gazeta.ua). Как мы слышали на заседании Совета национальной безопасности России от их главы МВД Владимира Колокольцева – они хотят вернуть "исторические и культурные границы донецкого народа". Неизвестно, что это такое и где они проходят. Так что могут эту ситуацию развернуть как повод для нападения на Украину.

Постоянное присутствие войск России в так называемых Л/ДНР – их возможность постоянно держать нас в напряжении

Как будто идут разговоры в РФ о признании этих "республик" в границах фактической линии разграничения. То есть трети от Луганской и Донецкой областей. Однако в любой момент, когда Россия почувствует себя в силе и в праве, она может запустить снова шарманку "об исторических границах". Так что есть возможность постоянно держать нас в напряжении.

Посольство США в Украине заявило, что действия России по Украине напоминают сценарий, который Москва реализовывала по Грузии в 2008 году. В то же время, нагнетание пропаганды, активизация боев на линии столкновения, ежедневная гибель одного-двух украинских солдат, эвакуация населения из ОРДЛО – все это очень похоже. Но признание тогда было после войны, а теперь перед?

Фактически, да. Тогда Россия действовала гораздо более агрессивно, а мир обращал меньше внимания на их действия. Между обстрелом и занятием Цхинвали грузинами (столица так называемой Южной Осетии. – Gazeta.ua) и массовым вторжением россиян в Грузию прошло меньше суток. Сейчас видим размазывание на более, чем месяц наращивание российских войск и поводов к агрессии, пристальное внимание мира, многочасовые многочисленные переговоры, открытое заседание Совбеза России "в прямом эфире", которое записано и смонтировано. Очевидно, россиянам более важна информационная составляющая, чем реальная большая агрессия.

Признание для России – способ выхода из кризиса, который сами создали

Скорее соглашаюсь с коллегами оптимистами, которые говорят, что признание - это для России способ выйти из создавшегося кризиса. Подразумевается шантаж и требования к Западу не принимать Украину и вывести войска НАТО из Восточной Европы. Подтверждением тому является даже выступление Путина. Он много говорил "об исторических землях России", замахнулся чуть ли не на ядерную войну против нас с захватом всей Украины, потому что мы – "ошибка истории". А в результате – аннексия 30% двух областей. Очевидно, попытка мягко провести тактическое отступление. Но это не конец, а перегруппировка перед предстоящей агрессией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты бьют по всей линии фронта. Снова имеем раненых

Границы в пределах Донецкой и Луганской областей могут стать постоянным поводом для российской агрессии?

Да. Это предохранитель от того, чтобы Украина дальше нормально не развивалась. Постоянное наличие российских войск на нашей территории, постоянный призрак войны – в таких условиях трудно представить, что банки, инвесторы, авиаперевозчики вернутся. А россияне могут держать напряженность так долго, как захотят.

То есть Украине нужна мощная финансовая поддержка Запада?

Даже очень. Нам следует показать, что наше государство способно выживать под таким давлением россиян. Что наша экономика может развиваться в таких условиях. Что может показывать хорошие результаты. Кроме военной силы и дипломатической поддержки нам очень важно избежать рецессии, замедления темпов развития. Тогда у нас будут хорошие аргументы, что иностранцам следует возвращаться в Украину, возвращать сюда свой капитал и бизнесы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин пародирует Косовскую трагедию. Осталась развязка - принуждение Киева к миру

Путин требует от Киева прекратить боевые действия на Донбассе, а Россия вводит войска в так называемые Л/ДНР, утвердила соглашение о совместной обороне с этими "республиками", право использовать их военную инфраструктуру. Это значит теперь прямые военные действия между Украиной и Россией?

Типичная русская вилка. С одной стороны, если почувствуют себя в силе, то в любой момент найдут повод обострения и военных действий. С другой, нет больше как прикрыться "шахтерами и трактористами". Их депутаты в Думе заявили, что как только на линии разграничения появится российское знамя, то на Донбассе наступит мир. То есть прямого вторжения не слишком хотят. Видим сценарий, что не просто Путин "принял эпохальное решение и спас народ Донбасса", но также, как только "русские богатыри появились на линии фронта, так там сразу стало тихо, потому что украинцы испугались". Для пропагандистов это идеальная картинка и феерическое завершение многомесячного кризиса. Этакая "историческая победа" и новое "возвращение в родную гавань". Если они уже добились "такого успеха", то, вероятно, не захотят перебивать его значительными санкциями. Хотя Великобритания едва ли не первой из западных стран назвала это вторжением и ввела санкции против пяти ведущих российских банков и трех российских олигархов. Об этом заявил премьер Борис Джонсон. Автор: Фото со страницы Алексадра Краева в Facebook Александр Краев считает, что украинской экономике и обществу следует научиться жить под постоянной угрозой российского вторжения

То есть Путин скорее не создает поводов для масштабного наступления на Донбассе или где-нибудь еще, но отходит с сохранением лица?

Не вижу причин говорить о масштабном наступлении именно сейчас, хотя такое развитие событий всегда возможно

Не вижу причин говорить о масштабном наступлении именно сейчас, хотя такое развитие событий всегда возможно. Россияне оставляют себе такую возможность как определенный козырь в рукаве.

Реакция президента Джо Байдена была скромной – запрет американцам вести деятельность в так называемых Л/ДНР, которой и так нет. Америка ждет дальнейших российских шагов, чтобы не выкладывать заранее карты на стол?

Да, но ожидаю, что реакция на позицию Байдена будет очень неоднозначной в американском политикуме. Уже знаем, что республиканцы за это его точно будут критиковать. Для тех политиков Республиканской партии, которые постоянно представляют законопроекты в поддержку Украины в Конгрессе - это 100% вторжение. Они говорят, что Америка должна уже вводить мощные санкции. Что Путина следует немедленно останавливать. По сравнению с британцами, американцы сейчас очень мягко среагировали. Надеюсь, дальнейшая реакция Штатов будет куда более жесткой и однозначной. Их внутриполитическая ситуация складывается так, что Байден будет склоняться к более жесткой реакции. Тем более, у них в ноябре довыборы в Конгресс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кадыровцы" и провокации - СБУ опубликовала разговоры боевиков

ЕС пока тоже не готов вводить жесткие санкции. Почему такая скромная реакция?

Здесь тоже примерно позиция, которая есть в США – неготовность сразу выбрасывать все карты на стол. Кроме того, в Евросоюзе разные взгляды собраны в едино. Есть страны Балтии и Польша, подавшие резолюции, что это прямое вторжение и нужные соответствующие санкции. Вымогают ввести все, что есть в арсенале. Канцлер Германии Олаф Шольц даже заявил об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2". С другой стороны, есть Франция, председательствующая в Совете ЕС, и осудившая шаг Путина, однако умеренная. Или Венгрия, которая вообще молчит. Все, что делает ЕС, это компромисс между введением всего арсенала и нулевой реакцией.

Россия развивает ситуацию мгновенно, поэтому было бы хорошо Евросоюзу иметь готовые решения, чтобы была одна подпись и все соответствующие санкции готовы

Также ЕС – крупная бюрократическая и малоповоротная структура. Хотел бы пожелать партнерам из Европы, чтобы поняли, что Россия развивает ситуацию мгновенно в течение нескольких часов, поэтому было бы хорошо иметь готовые решения, провести все процедуры заранее, чтобы была одна подпись и все соответствующие санкции готовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ

Зато в Евросоюзе приняли решение о развертывании в Украине небоевой военно-тренировочной миссии ЕС. Что это изменяет?

Над этой идеей наш МИД с партнерами в Европе работали давно. В прошлом году Евросоюз принял концепцию "глобальной Европы", то есть расширение влияния ЕС в третьих странах. В частности, "Восточного партнерства". ЕС хотел бы играть большую роль в мире. В частности, в Украине. Здесь также большую роль сыграли личные амбиции президента Франции Эммануэля Макрона и его желание снова обратиться на пост президента в апреле. Что это нам вообще дает? Кроме понятных вещей, как тренировка войск и усиление обороноспособности, почти постоянное присутствие иностранных войск на нашей территории – предохранитель против агрессии России. Для Москвы, несмотря на всю ее напыщенную риторику, иностранные войска - это сдерживающий фактор. Мало вероятно, что Россия начнет бомбить военный объект, зная, что там европейские или американские солдаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики стреляют из "Градов" по Луганской ТЭС

Какие сейчас наиболее вероятны следующие шаги России?

Пока что им нужно проанализировать все, что произошло. Случилось много новых фактов, наступила новая реальность. Теперь у них новые форматы устрашения, новые варианты для агрессии. Русские преуспели и им нужно закрепить успехи. Наиболее мягкий сценарий – введут в Л/ДНР контингент своих войск, изобразят "перемирие" и начнут вжыватся в новой реальности. Как сказал на заседании заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, "нам будет сложно, но это тоже забудется". То есть надеются, что признали "республики", оставят там войска, закрепят такой статус, и через некоторое время санкции начнут постепенно спадать. Параллельно будет новый переговорный процесс, который будет отвлекать внимание от того, что было сделано из Л/ДНР. Более жесткий вариант, который не можем откинуть – россияне будут на линии разграничения, совершат провокацию, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Эту угрозу не следует сбрасывать со счетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совет федераций позволил Путину использовать российскую армию в так называемых ЛДНР

Признание Л/ДНР произошло, потому что Путин не добился шантажа от Запада, не увидел никаких уступок?

Да, они видят, что НАТО не уступит от базовых принципов, не удалось запугать Киев, не удалось внести панику и смятение в украинское общество. Запад и украинцы отреагировали не так, как они ожидали. Также видят, что затягивается вопрос с Беларусью, где 27 февраля должен пройти референдум по так называемой "конституционной реформе" имени Александра Лукашенко. Она должна приблизить их к "союзному государству". Это одна из причин, почему русские войска остаются там до конца месяца.

Россия не достигла ни одной из желаемых целей – уступок от НАТО, США, Киева

Россия не достигла ни одной из желаемых целей – уступок от НАТО и США, от Киева относительно Минских соглашений. Но Путину нужно было объяснить, почему они сейчас ослабили свою активность, не показывая, что отступили перед непреклонностью Запада и Киева. Держать весь "Западный военный округ" РФ целую зиму в поле – затратно по ресурсам и тяжело морально для солдат. Знаем, они там пьют, спят на полах. Это не убавляет их мотивацию. Они понемногу уменьшают напряжение, не показывая отступления. Также им хотелось показать промежуточный успех, и Путин показал.

Адекватна ли реакция украинской власти, Владимира Зеленского?

Мне показалась не совсем адекватной. Довольно оперативно прошло заседание СНБО. Но похоже, не было стратегии. Неужели не рассматривали возможность, что Путин может признать так называемые Л/ДНР. Неужели не было планов реакции, вариантов заявлений, пошагового плана, подготовки экономики к новым условиям. Если не было, плохо. Если было, почему не было соответствующей информационной стратегии? Почему секретарь СНБО Алексей Данилов выходил и говорил, что обо всем скажет президент. А потом выходит президент и говорит неплохую речь, что мы ничего не отдадим, и не будем провоцировать, но не отвечает на слова Данилова. Президент не вышел к журналистам, что тоже не совсем то, что ожидает общество. Сложно оценивать реакцию, которую они максимально скрывали. А то, что показали, было так себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза

Зеленский в обращении говорил, что готов говорить с Путиным. Что имеется в виду, и о чем говорить?

Зеленский постоянно говорит, что готов говорить с Путиным

Зеленский постоянно говорит, что готов говорить с Путиным. Это стало его внешнеполитическим паттерном. Мы всегда "за" переговоры при любых условиях, готовы говорить о политико-дипломатическом решении. Все понятно, но повторять то же самое во время обострения не слишком хорошая стратегия. Стоило бы что-нибудь добавить. Например, "Я готов говорить с Путиным о выводе российских войск из Украины". Или "Я готов говорить о том, чтобы он пересмотрел решение о признании Л/ДНР". Да, все знают, что этого невозможно достичь. Но, с точки зрения нарративов, это было бы правильнее.

Стоило ли вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях?

Сложно сказать, потому что есть плюсы и минусы. То, что слышал от военных коллег, то с политической точки зрения правильно не вводить. Ибо нам не нужно сейчас делать из себя Наполеонов, махать саблей. Лучше показать, что держим оборону, готовые к любому развитию событий, сложившаяся ситуация - ужасна, но мы знаем, что следует делать. А военное состояние –экстраординарная реакция. Лучше продолжать нарратив, который ведет Зеленский – показывать стратегический и взвешенный подход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь поддержала признание Россией так называемых ЛДНР

Должна ли Украина пересмотреть дипломатические отношения с Россией?

Путин, русская верхушка, Россия и россияне не признают наше право на существование как отдельного государства и нации.

Многие призывают, в конце концов, разорвать отношения с Россией и работать в новой реальности. С этим сложно не согласиться. Здесь даже не вопрос признания Л/ДНР, хотя оно первоочередное, а то, что Путин, а следовательно российская верхушка, а значит Россия, в целом, и россияне как народ не признают наше право на существование как отдельного государства и нации. Это то, что когда-то говорила великая израильская премьер, киевлянка Голда Меир – "Как можно вести переговоры с теми, кто хочет вас уничтожить?". Как минимум нам нужно этот вопрос о разрыве отношений озвучить, обсудить в украинском обществе. У него много последствий, плюсов и минусов. Оно важно для нашего восприятия России и его следует четко проартикулировать. Кто у нас сторона конфликта? Кто виноват? Нам следует четко указать на Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей

Какой у нас должен быть план "A", "Б" на случай дальнейших действий России?

Очевидно, у военных есть план "А" и "Б". Это меня успокаивает. Они знают, что делать. Для меня показательной была ситуация прошлого года, когда было разведение войск, и в течение полутора часов наши смогли подтянуть резервы с дальней линии. С военной точки зрения, у нас есть проработанные варианты. Это главное. Самая большая проблема – воздух, авиация. Но по мере возможностей тоже начинаем закрывать этот пробел. Даже теми же ракетами Stainger, способными сбивать самолеты на небольшой высоте.



Что касается политической части, информационной политики, то пока не видим такой удачной и оперативной работы. Вопросы решают в текущем режиме. Атмосфера, в которой это происходит, не придает уверенности. Сообщения создают на ходу. Это не то, что нам нужно во время обострения войны. Нам нужна спланированная политическая и информационно стратегия, соответствующая спланированная дипломатическая стратегия. Чтобы знать, что мы делаем, чего хотим от союзников. Пока это все немного повисло в воздухе. Но сохраняем спокойствие и помогаем украинской армии. Так и победим.