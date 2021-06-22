Россиянам будут вживлять в мозг микрочипы

В рамках программы российские ученые будут исследовать и развивать технологии нейроинтерфейса. Фото: pixabay.com

В России разрабатывают федеральную программу, которая должна позволить людям с помощью имплантированных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать от них информацию.

Для ее разработки при Минобрнауки РФ создали специальную рабочую группу, сообщает российское издание "Коммерсантъ". Программа рассчитана на период до 2029 года и называется "Мозг, здоровье, интеллект, инновации".

Документ с содержанием программы разработали Российская академия наук и МГУ. В марте его одобрил президент РФ Владимир Путин. Проработкой программы будут заниматься российский премьер Михаил Мишустин и глава администрации президента РФ Антон Вайн. В Минобразования сообщили, что проект находится на начальной стадии проработки.

В рамках программы российские ученые будут исследовать и развивать технологии нейроинтерфейса, которые позволяют управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом. Это происходит за счет трансформации электрических сигналов мозга в команды управления. Программа также предусматривает создание интерфейсов для управления сложными системами, например самолетами, АЭС, автомобилями - как напрямую, так и удаленно.

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Созданная при участии Илона Маска компания Neuralink, которая начала деятельность в 2016 году, тоже занимается разработкой мозговых имплантатов. В августе 2020-го Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. По словам Маска, после внедрения чипа Neuralink в мозг люди смогут общаться быстро и с большей точностью. Это позволит общаться без языковых средств, что приведет к исчезновению человеческой речи примерно через пять лет.