Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры

Примата научили играть сначала с помощью джойстика. Фото: pixabay.com

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска успешно имплантировал в мозг обезьяны чип, после чего животное смогло играть в видеоигры с помощью "силы мысли".

Ролик, на котором обезьяна играет в видеоигру, показали на YouTube. 9-летнему животному имплантировали нейрочип Neuralink за 1,5 месяцев до съемок.

Примата научили играть сначала с помощью джойстика, в награду он получал банановый смузи через трубочку.

Чип Neuralink фиксировал показатели мозговой активности обезьяны и определял, какие участки его мозга активировались. Сопоставив активацию определенных нейронов с моторикой конечностей, примата отключили от компьютера и убрали джойстик. На видео показано, что обезьяна продолжает играть лишь силой разума.

По словам Маска, интерфейс мозг-машина в будущем даст возможность парализованному человеку "написать твит быстрее, чем тем, кто будут использовать для этого палец и смартфон".

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Neuralink занимается разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. В августе 2020-го Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. По словам Маска, после внедрения чипа Neuralink в мозг люди смогут общаться быстро и с большей точностью. Это позволит общаться без языковых средств, что приведет к исчезновению человеческой речи примерно через 5 лет.