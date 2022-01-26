Россия начала большие военные учения в Черном море

Большие военные учения начал Черноморский флот России. Фото: er.ru

Большие военные учения начал 26 января Черноморский флот России.

На них вышли несколько корабельных групп, всего - более 20 кораблей, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ЧФ РФ.

"Для выполнения задач по плану учений в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", - говорится.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Основной направленностью учений является отработка действий ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане.

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Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, информировало военное ведомство РФ.

По его данным, "в общей сложности к участию в мероприятиях планируется привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих".

Совместные военные учения "Союзная решимость" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ. "Военные учения" являются лишь прикрытием для перебрасывания в Беларусь войск и техники РФ для атаки Украины с севера, заявили в США. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".