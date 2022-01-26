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среда, 26 января 2022 09:32

Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия начала перебрасывать истребители в Беларусь

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Россия начала перебрасывать истребители в Беларусь
Официальная версия передислокации истребителей – проведение учений. Фото: function.mil.ru

На фоне угрозы нового вторжении России в Украину Российская Федерация перебросила истребители Су-35С с востока страны в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 26 января.

Маневры истребителей проходят в рамках масштабных совместных учений РФ и Беларуси.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С в Восточном военном округе, которые вовлекаются в проверку сил реагирования "Союзного государства", продолжают перебазирование на белорусские аэродромы.

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Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к дальнейшему вылету экипажей", - говорится в сообщении.

По прибытии на аэродромы Беларуси экипажи Су-35с заступят на боевое дежурство противовоздушной обороны в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО "Союзного государства", добавили в Минобороны РФ.

Совместные военные учения "Союзная решительность" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ.

"Военные учения" являются лишь прикрытием для перекидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".

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