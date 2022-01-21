В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото

На фоне угрозы вторжения Россию в Украину в Беларусь на станцию разгрузки Брест - Южный прибыл очередной эшелон с военной техникой и личным составом вооруженных сил Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

Фото: Олег Некало, vayar.mil.by

Военные участвуют в проверке сил реагирования "Союзного государства" в Беларуси.

Также Россия направила два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" в Беларуси с Дальнего Востока РФ, сообщила пресс-служба минобороны России, передает Интерфакс.

Эти дивизионы погрузили на железную дорогу в Хабаровском крае.

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"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь", - заявили в минобороны РФ.

Российские военнослужащие в рамках учений проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство с ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Кадры погрузки техники ПВО на железнодорожный эшелон в Хабаровском крае.

Совместные военные учения "Союзная решительность" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ. "Военные учения" являются лишь прикрытием для перекидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США. Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно из расследования 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.