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вторник, 18 января 2022 11:31

В Беларусь стянули войска РФ

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В Беларусь стянули войска РФ
Россия и Беларусь готовятся к общим военным учениям. Фото: Олег Некало, mil.by

Первые подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые будут участвовать в совместных военных учениях "Союзная решительность", уже прибыли в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования "Союзного государства" на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Учитывая, что проверка является внезапной, войска будут прибывать на протяжении всего первого этапа, отметили в сообщении.

"На данном этапе участники проверки должны разгрузиться и выдвинуться в район выполнения задач", - уточнили в Минобороны РБ.

По информации российских СМИ, эти военные учения будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируют привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ по интеграции двух государств. Подписанный декрет "Союзного государства" утверждает также основные направления реализации положений договора о создании "Союзного государства" на 2021-2023 годы.

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18
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