Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику

Совместные учения России и Беларуси будут продолжаться до 20 февраля. Фото: Минобороны РФ

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа приступили к перелету на территорию Республики Беларусь.

Об этом сообщило Минобороны России.

Там они примут участие в учениях "Союзная решительность-2022".

"При выполнении полетных задач экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам", - говорится в сообщении.

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Проверка сил реагирования "Союзного государства" пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля, второй - с 10 по 22 февраля. На первом будут выполнены переброски и создания в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны государственных и военных объектов, охрана воздушной границы. В ходе второго этапа отработают вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

Задействованы в том числе полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

К совместным военным учениям "Союзная решительность" планируют привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ.

"Военные учения" являются лишь прикрытием для перекидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США. Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно по расследованию 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.