Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику

 
Ексклюзивы
1/5
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 3204
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1125
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 612
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1431
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 6498
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 639
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 270
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 14292
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1197
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
9
6
4
5
8
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 567
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5256
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2052
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5067
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 333
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 23:19

Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику

  Комментировать
Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику
Совместные учения России и Беларуси будут продолжаться до 20 февраля. Фото: Минобороны РФ

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа приступили к перелету на территорию Республики Беларусь.

Об этом сообщило Минобороны России.

Там они примут участие в учениях "Союзная решительность-2022".

"При выполнении полетных задач экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото

Проверка сил реагирования "Союзного государства" пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля, второй - с 10 по 22 февраля. На первом будут выполнены переброски и создания в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны государственных и военных объектов, охрана воздушной границы. В ходе второго этапа отработают вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

Задействованы в том числе полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

К совместным военным учениям "Союзная решительность" планируют привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ.
"Военные учения" являются лишь прикрытием для перекидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США.

Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно по расследованию 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украина пригласит войска Великобритании, если российская армия полезет
Украина пригласит войска Великобритании, если российская армия полезет Просмотров: 1503
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность Просмотров: 1359
Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters
Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters Просмотров: 1917
Блинкен жестко предупредил Лаврова о последствиях вторжения в Украину
Блинкен жестко предупредил Лаврова о последствиях вторжения в Украину Просмотров: 909
Сейчас вы читаете новость «Россия продолжает отправлять в Беларусь военную технику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 16 Просмотров: 22159
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 14292
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 13896
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду Просмотров: 6615
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 6498
Мир
В США просили РФ не публиковать письменный ответ на "гарантии безопасности" - WP
В США просили РФ не публиковать письменный ответ на "гарантии безопасности" - WP Просмотров: 900
Скандальный глава МВД Германии заявил, что его высказывания об Украине являются личным мнением
Скандальный глава МВД Германии заявил, что его высказывания об Украине являются личным мнением Просмотров: 558
Президент Китая мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады - Bloomberg
Президент Китая мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады - Bloomberg Просмотров: 1116
Впервые за четыре года: глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры
Впервые за четыре года: глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры Просмотров: 351
В Минобороны Германии отреагировали на заявление главы МВД по Крыму
В Минобороны Германии отреагировали на заявление главы МВД по Крыму Просмотров: 1737
Больше всего комментируют
16
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
3
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
Голосов: 263
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть