"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность

 
Ексклюзивы
1/5
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 2367
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1008
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 576
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1305
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 5157
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 576
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 261
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 13995
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1080
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
23
6
43
3
7
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В &quot;Жулянах&quot; не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 540
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5085
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2007
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5067
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 297
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 18:36

"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
23

  Комментировать

Во Львове ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь
Во Львове ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь
Во Львове ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь
Во Львове ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь

Сегодня, 22 января, в центре Львова ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь.

В акции, которая прошла на проспекте Свободы, приняли участие несколько сотен человек: студенты, пенсионеры, ветераны АТО/ООС, представители разных политических партий и общественных организаций. Были также представители Беларуси с бело-красно-белыми флагами и гербом Погоня.

По словам организаторов, присутствующих на акции было бы больше, если бы не ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Также во время акции зачитали свое обращение к власти, в котором призвали к единству.

"Хотя Запад сказал "нет" ультиматуму Путина, диктатор продолжает накопление войск у наших границ. Украинские власти должны тщательнее выполнять свои обязанности по защите суверенитета. Призываем Запад усилить военную помощь Украине. А также ввести против России новые санкции. В частности, в отношении Северного потока-2. Призываем украинские власти прекратить политические преследования и ускорить движение в НАТО. Политики и лидеры общественного мнения должны общим фронтом выступить против российского оккупанта, ведь нашей нации нужно единство", - говорится в обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности

"Сегодня отмечаем также восьмую годовщину момента первых погибших на Майдане. Первым стал Юрий Вербицкий, который был жестоко замучен только за то, что он украинец. Мы недавно ездили с волонтерским вертепом на Донбасс. В большом зале собралось две сотни солдат и со сцены спросили: "Откуда вы?" Ожидали услышать разные города и села. Но услышали одну фразу, которую они сказали хором: "Из Украины". В такие моменты понимаю, что никто не способен нас поделить", - сказала дочь Героя Небесной Сотни Андриана Дигдалович.

Как отметил в своем выступлении ветеран АТО и председатель движения "Общество будущего" Антон Петривский, сегодня у нас есть шанс стать одним из самых могущественных государств в Европе.

"Впервые за несколько веков мы являемся соборным государством столько лет подряд. Впервые не проиграли России в 2014 году как в предыдущие разы. Антимайдан и одесские москали проиграли. Это все признаки нашей Соборности, которая состоялась. Мы ее заслужили и никому не отдадим. Впервые будем воевать против России без участия украинцев на ее стороне. Россия большинство своих войн выигрывала за счет украинцев.В этот раз они будут намного слабее. Впервые нам помогает мир. Потому что во время освободительной борьбы времен УНР и ЗУНР мы были один на один с врагом. Против нас будут воевать такие же биологические существа, которые так же обладают способностью умирать. Наш страх должны подчинить воле к победе и нашей мечте быть мощным государством. Сейчас мы являемся щитом Европы и там это начинают осознавать", - отметил он.

Кто-то может не любить Зеленского, кто-то Порошенко, но у нас один враг. Надо обединиться против него

Ветеран обратился к украинским властям, чтобы в приграничных областях начали обустраивать санитарные зоны, где будут похоронены трупы российских солдат.

"Они будут много своих погибших оставлять на поле боя. Как это было в Чечне и много где. Придется горы их трупов самим хоронить. Бесспорно будем делать это цивилизованным способом. Мы обязательно победим и наша Соборность будет праздноваться даже в тех областях России , которые мы у них овоюем, если они нападут. Те территории, которые они у нас когда-то забрали", - добавил Петривский.

Глава Украинской Галицкой партии Богдан Панкевич вспомнил, как в 1990-м году участвовал в живой цепи.

"Тогда это было очень тяжело организовать, не было мобильных телефонов, не имели мегафонов. Но мы доверяли друг другу, распространяли информацию, с нами были все общества — поляки, белорусы, армяне, евреи и мы показали, что Украина Соборная. У нас был один враг - преступный советский режим.Прошло 32 года, а враг не изменился - российский империализм.Будет нас ненавидеть до тех пор, пока будет существовать. Мы должны выстоять. Кто-то может не любить Зеленского, кто-то Порошенко, но у нас один враг. Надо обединиться против него", - подчеркнул политик.

В завершение присутствующие спели Гимн Украины, скандировали "Живое Беларусь" и кричалки о Путине.

22 января в Украине отмечают День соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Тогда объединение не удалось. День соборности в Украине отмечается с 1999 года. Начало ему дала Живая цепь Соборности. 21 января 1990-го между Киевом и Львовом сотни тысяч людей выстроились, держась за руки. Акция подтверждала стойкость и единство украинского народа.

"Украинская волна" простиралась на около 700 км. В цепи приняло участие до 500 тыс. человек.

Живая цепь Соборности стала ежегодной. Участники акции символически объединяют берега Днепра на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует УНР) и с правого берега (символизирует ЗУНР).

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео Просмотров: 432
Создали фильм об ключевом событии истории Украины
Создали фильм об ключевом событии истории Украины Просмотров: 234
Все освободительные движения в Украине имели одну цель - вернуть соборность
Все освободительные движения в Украине имели одну цель - вернуть соборность Просмотров: 36
Историк рассказал, что дал Акт Злуки украинцам
Историк рассказал, что дал Акт Злуки украинцам Просмотров: 180
Сейчас вы читаете новость «"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 17 Просмотров: 19207
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 13995
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 9585
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду Просмотров: 6003
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 5157
Львов
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
6
 Просмотров: 558
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 80475
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
3
 Просмотров: 288
Во Львове из-за Covid-19 отменили давнюю крещенскую традицию
Во Львове из-за Covid-19 отменили давнюю крещенскую традицию Просмотров: 261
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
7
 Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
17
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
3
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
Голосов: 233
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть