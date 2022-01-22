"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 22 января, в центре Львова ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь.

В акции, которая прошла на проспекте Свободы, приняли участие несколько сотен человек: студенты, пенсионеры, ветераны АТО/ООС, представители разных политических партий и общественных организаций. Были также представители Беларуси с бело-красно-белыми флагами и гербом Погоня.

По словам организаторов, присутствующих на акции было бы больше, если бы не ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Также во время акции зачитали свое обращение к власти, в котором призвали к единству.

"Хотя Запад сказал "нет" ультиматуму Путина, диктатор продолжает накопление войск у наших границ. Украинские власти должны тщательнее выполнять свои обязанности по защите суверенитета. Призываем Запад усилить военную помощь Украине. А также ввести против России новые санкции. В частности, в отношении Северного потока-2. Призываем украинские власти прекратить политические преследования и ускорить движение в НАТО. Политики и лидеры общественного мнения должны общим фронтом выступить против российского оккупанта, ведь нашей нации нужно единство", - говорится в обращении.

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"Сегодня отмечаем также восьмую годовщину момента первых погибших на Майдане. Первым стал Юрий Вербицкий, который был жестоко замучен только за то, что он украинец. Мы недавно ездили с волонтерским вертепом на Донбасс. В большом зале собралось две сотни солдат и со сцены спросили: "Откуда вы?" Ожидали услышать разные города и села. Но услышали одну фразу, которую они сказали хором: "Из Украины". В такие моменты понимаю, что никто не способен нас поделить", - сказала дочь Героя Небесной Сотни Андриана Дигдалович.

Как отметил в своем выступлении ветеран АТО и председатель движения "Общество будущего" Антон Петривский, сегодня у нас есть шанс стать одним из самых могущественных государств в Европе.

"Впервые за несколько веков мы являемся соборным государством столько лет подряд. Впервые не проиграли России в 2014 году как в предыдущие разы. Антимайдан и одесские москали проиграли. Это все признаки нашей Соборности, которая состоялась. Мы ее заслужили и никому не отдадим. Впервые будем воевать против России без участия украинцев на ее стороне. Россия большинство своих войн выигрывала за счет украинцев.В этот раз они будут намного слабее. Впервые нам помогает мир. Потому что во время освободительной борьбы времен УНР и ЗУНР мы были один на один с врагом. Против нас будут воевать такие же биологические существа, которые так же обладают способностью умирать. Наш страх должны подчинить воле к победе и нашей мечте быть мощным государством. Сейчас мы являемся щитом Европы и там это начинают осознавать", - отметил он.

Кто-то может не любить Зеленского, кто-то Порошенко, но у нас один враг. Надо обединиться против него

Ветеран обратился к украинским властям, чтобы в приграничных областях начали обустраивать санитарные зоны, где будут похоронены трупы российских солдат.

"Они будут много своих погибших оставлять на поле боя. Как это было в Чечне и много где. Придется горы их трупов самим хоронить. Бесспорно будем делать это цивилизованным способом. Мы обязательно победим и наша Соборность будет праздноваться даже в тех областях России , которые мы у них овоюем, если они нападут. Те территории, которые они у нас когда-то забрали", - добавил Петривский.

Глава Украинской Галицкой партии Богдан Панкевич вспомнил, как в 1990-м году участвовал в живой цепи.

"Тогда это было очень тяжело организовать, не было мобильных телефонов, не имели мегафонов. Но мы доверяли друг другу, распространяли информацию, с нами были все общества — поляки, белорусы, армяне, евреи и мы показали, что Украина Соборная. У нас был один враг - преступный советский режим.Прошло 32 года, а враг не изменился - российский империализм.Будет нас ненавидеть до тех пор, пока будет существовать. Мы должны выстоять. Кто-то может не любить Зеленского, кто-то Порошенко, но у нас один враг. Надо обединиться против него", - подчеркнул политик.

В завершение присутствующие спели Гимн Украины, скандировали "Живое Беларусь" и кричалки о Путине.

22 января в Украине отмечают День соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Тогда объединение не удалось. День соборности в Украине отмечается с 1999 года. Начало ему дала Живая цепь Соборности. 21 января 1990-го между Киевом и Львовом сотни тысяч людей выстроились, держась за руки. Акция подтверждала стойкость и единство украинского народа. "Украинская волна" простиралась на около 700 км. В цепи приняло участие до 500 тыс. человек. Живая цепь Соборности стала ежегодной. Участники акции символически объединяют берега Днепра на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует УНР) и с правого берега (символизирует ЗУНР).