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среда, 19 января 2022 06:05

Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
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19 января годовщина начала силового противостояния майдановцев с властью на улице Грушевского в Киеве в 2014 году
Фото: Валерий Шмаков
События стали ответом на так называемые диктаторские законы, за которые Верховная Рада проголосовала 16 января 2014 года.
Катапульта майдановцев на ул. Грушевского
Улица Грушевского в огне
С ночи на 20 января стычки со спецназовцами стали перманентны и жестоки

Сегодня, 19 января, годовщина начала силового противостояния майдановцев с властью на улице Михаила Грушевского в Киеве 2014 года. Те события называли "Кровавое крещение" или "Огнекрещение".

Они стали ответом на так называемые "диктаторские законы", за которые проголосовали 16 января. Направлены на сужение конституционных прав и свобод граждан. Была приняты Верховной Радой с нарушением установленной процедуры голосования. Они запрещали двигаться в колонне более 5 авто, предусматривали 15 суток ареста за установленную палатку, задержание за нарушение организации митинга и заключение за маску на лице или защитный шлем.

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За три дня в Киеве на Народном Вече собралось несколько десятков тысяч митингующих. Мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками. Штурм границы охраны правительственного квартала начался после того, как руководитель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк по требованию Майдана назвать единственного лидера сопротивления объявил, что "это украинский народ".

Часть людей с Евромайдана решили пройти к зданию Верховной Рады, чтобы выразить протест. Дорогу им перекрыли бойцы "Беркута". Они загородились автобусами и грузовиками у входа на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского. В результате столкновений был подожжен автобус "Беркута", а самих бойцов забросали камнями и петардами.

С ночи на 20 января стычки со спецназовцами стали перманентными и жестокими. Силовики применили травматическое оружие, снаряды со слезоточивым газом, свето-шумовые гранаты и водометы, которые запрещены при минусовой температуре. Протестующие бросали коктейли Молотова, брусчатку и фейерверки, подожгли покрышки и даже построили катапульту из которой обстреливали беркутовцев.

В нескольких областных центрах активисты заняли областные государственные администрации, а также начали блокирование выезда из баз внутренних войск и "Беркута". Блокировка началась после того, как в интернете появилась информация о том, что солдат внутренних войск отправляют в Киев на подавление Майдана.

Для блокирования правительственного квартала власти использовали курсантов третьего курса Национальной академии МВД. Их заставляли перешивать шевроны, свидетельствующие об их принадлежности. Об этом сообщил отец одного из курсантов.

Лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок неоднократно приходили на Грушевского и призывали протестующих возвращаться на Майдан, не поддаваться на провокации и не прибегать к насилию. Однако майдановцы чаще всего посылали их в нецензурной форме.

Около 8:00 22 января в День Соборности "Беркут" внезапно пошел в атаку по улице Грушевского. Силовики захватили территорию протестующих до перекрестка с Крещатиком. Разбирали баррикады, били дубинками и задерживали майдановцев.

В этот же день появились первые жертвы противостояния с "Беркутом". Впоследствии их назвали Небесной сотней. Были убиты из огнестрельного оружия 20-летний Сергей Нигоян и 26-летний Михаил Жизневский. Получили ранения и скончались на следующей неделе в больницах Роман Сеник и Александр Бадер. В лесополосе в Бориспольском районе Киевской области нашли тело Юрия Вербицкого, похищенного из больницы.

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"Первые убийства на Майдане шокировали общество. Но мученическая смерть Юрия Вербицкого стала настоящей точкой невозвращения. Его целенаправленно замучили только за то, что был украинцем. То обстоятельство, что Вербицкий - львовянин, в глазах его палачей стало определяющим. Юрия убивали на протяжении многих часов. Неописуемо жестоко и хладнокровно. С целью запугать всех участников Революции. Как предупреждение для каждого, кто участвовал в протестах – что будет, если Майдан не устоит", - написали в сообществе "Майдан 18-20 февраля. Как все было" в Facebook.

Также во время наступления на Грушевского силовики избили и задержали львовского фотографа-фрилансера Марьяна Гаврилива и 72-летнего Николая Пасечника. Последний приехал в Киев из Винницкой области поучаствовать в шествии ко Дню Соборности. Пасечника ударили по лицу дубинкой и он потерял сознание. У него диагностировали сотрясение головного мозга. Тогда же избитого мужчину обвинили в организации массовых правонарушений. Приговорили к 2 месяцам ареста, а затем заменили домашним. Николай Пасечник скончался в марте 2020 года на 78-м году жизни.

23 января в интернете появился ролик, как бойцы спецотряда внутренних войск Украины издеваются над задержанным активистом казаком Четвертой сотни Самообороны Михаилом Гаврилюком. Все происходило на улице Грушевского. Силовики раздели мужчину до носков, избивали, насмехались. Все снимали на видео и фотографировали. При этом день был морозным. Температура в Киеве достигала -10 градусов.

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После масштабной атаки "Беркута" на Грушевского начали строить несколько рядов баррикад из мешков со снегом. Абонентам разных операторов, которые находились на ул. Грушевского начали поступать смс следующего содержания: "Уважаемый абонент, Вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков".

Во Львове под стены Генерального консульства Республики Польша пришло несколько десятков активистов, чтобы выразить благодарность полякам за братскую поддержку украинцев в их борьбе с режимом. Многие польские СМИ правдиво освещали события на Майдане.

К границе с "Беркутом" на Грушевского приходили матери участников противостояния, женщины просили силовиков остановить насилие. На ул. Грушевского выступил Пианист Майдана, более известный как Piano Extremist. Сыграл на пианино, установленном на одном из сожженных автобусов между беркутовцами и митингующими.

"Титушки" наводнили Киев. Ночью нападают на людей и поджигают машины Автомайдана. Отряды самообороны поймали двух молодых людей и заставили извиняться перед украинским народом. Они признались, что за вознаграждение им поручили устраивать беспорядки и разбивать витрины магазинов. Фанаты столичного "Динамо" призвали всех "ультрасов" вступать в отряды самообороны Майдана для защиты столицы от "титушек".

Утром 23 января Виталий Кличко пришел на Грушевского и объявил о договоренном перемирии. Стычки прекратились, хотя время от времени возникали снова.

25 января состоялись очередные переговоры между оппозицией и президентом Украины Виктором Януковичем, на которых впервые было предложено компромисс. Янукович, в частности, предложил Арсению Яценюку должность премьер-министра, а Виталию Кличко – гуманитарного вице-премьера. Также президент пообещал изменить Конституцию и отменить "диктаторские законы", но только после того, как митингующие освободят улицы столицы. Оппозиция не приняла, но и не исключила предложения.

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В ночь с 25 на 26 января майдановцы заняли Украинский дом на Крещатике. Активисты оцепили дом из-за информации о том, что внутри находятся бойцы внутренних войск, которые якобы готовились брать штурмом баррикады на Грушевского. После осады, штурма и переговоров ВВ-шники покинули помещение. После чего на крыше Украинского дома обнаружили патроны к автомату Калашникова и карабину Симонова.

Протестующие стали постепенно обживаться в украинском доме. В частности, в помещении залатали разбитые окна, после чего здесь начал действовать пункт обогрева, а также разместились штаб Автомайдана, столовая, медпункт, библиотека, пункт приема и выдачи одежды и инфоцентр. У входа дежурила охрана, а внутри дома активисты ежедневно убирали.

В Мариинском парке возле Верховной Рады собирался провластный антимайдан. Лагерь антимайдановцев был огорожен металлическими заборами, его охраняло значительное количество милиционеров. Рядом можно было увидеть припаркованные автобусы, которыми власти свозили на митинг людей из разных регионов. Попадались лица с криминальным прошлым, многие не скрывая употребляли алкоголь. Некоторые из них нападали на журналистов. В частности, напали на журналиста Богдана Кутепова, когда тот вел стрим. У него отобрали планшет.

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26 января протестующие в рамках стратегии ненасильственного сопротивления заняли здание Министерства юстиции. Это были активисты "Спільної справи", возглавляемые Александром Данилюком, которые в предыдущие два дня заняли здания Министерства энергетики и угольной промышленности, а также Министерства агрополитики и продовольствия. Штаб национального сопротивления называл эти действия спланированной провокацией. Впоследствии активисты покинули все правительственные здания.

Первое силовое противостояние "диктаторским законам" началось во Львове 17 января. Активисты "Правого сектора" устроили предупредительные акции под магазинами и банками, которые принадлежали депутатам Партии регионов, а также забросали файерами областную прокуратуру.

В частности, протестующие в масках прошлись колонной по центру Львова, разрисовывая витрины банков краской из баллончиков и раздавая предупредительные листовки. Под "раздачу" попали витрины магазинов ТМ "Родинна ковбаска", "Life", банки "Сбербанк России", "ПУМБ" и "Надра банк". Сотрудники милиции попытались задержать активистов за хулиганские действия, но им это не удалось — парни в масках, взявшись за руки, прорвались к Евромайдану.

Верховная Рада приняла заявление к 7-й годовщине Евромайдана. Документ называет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Осуждает режим президента-беглеца Виктора Януковича и противоправную деятельность отдельных правоохранителей, военнослужащих внутренних войск, прокуроров, судей и других должностных лиц.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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