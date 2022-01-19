"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности

22 января в Украине отмечают День соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Тогда объединение не удалось. День соборности в Украине отмечается с 1999 года. Начало ему дала Живая цепь Соборности. 21 января 1990-го между Киевом и Львовом сотни тысяч людей выстроились, держась за руки. Акция подтверждала стойкость и единство украинского народа.

"Украинская волна" простиралась на около 700 км. В цепи приняло участие до 500 тыс. человек.



Живая цепь Соборности стала ежегодной. Участники акции символически объединяют берега Днепра на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует УНР) и с правого берега (символизирует ЗУНР).



Как организаторы акции вспоминают то 22 января 1990-го года – в материале Gazeta.ua.



80-летний Ярослав Кендзьор, диссидент, народный депутат первого – шестого созывов:

Автор: Gazeta.ua Ярослав Кендзер: "Меня поразило то, что во Львове почти не было балконов без сине-желтых флагов"



"В 1989-м году мне посчастливилось увидеть живую цепь, которую провели в странах Балтии. Это произвело огромное впечатление. Потому что тогда объединили три столицы на 700 километрах. Когда вернулись, решили сделать такое же. Провели Учредительный съезд Народного Руха Украины. Начали готовиться к проведению Живой цепи от Львова до Киева. Главой оргкомитета избрали Михаила Горыня (диссидент и политзаключенный советских времен, народный депутат Украины первого созыва. Умер в 2013 году в возрасте 83-х лет. – Gazeta.ua) Сомневались, что найдем столько людей, как в странах Балтии. Мобилизовали все общественно-политические организации. Маршрут выбрали по трассе от Львова до Киева. Объединили Львовскую, Волынскую, Житомирскую, Киевскую области. В центр Львова, где стоит сейчас памятник Тарасу Шевченко – тогда называли это место "клумба", привезли громкоговорители, там собирались люди. Вроде бы весь город вышел на улицы. В полдень все взялись за руки и зафиксировали эту живую цепь, которая объединила Восток и Запад Украины.

Впервые в истории Украины соединили два важных города живой цепью



Меня поразило, что во Львове почти не было балконов без сине-желтых флагов. Помню, как мама с пятью сыновьями готовились взяться за руки. Младшему тогда было три года. Сейчас уже больше 30. Все люди были в приподнятом настроении. В 12 чосов прозвучали колокола на башне Львовской мэрии, Вячеслав Чорновол выступил с короткой речью. Вспомнил о возрождении Украинского государства в 20 веке. Впечатляющие кадры, когда рядом стояли священники и греко-католики, и православные, и католики. Тоже взялись за руки. Это было впервые в истории Украины, когда соединили два важных города живой цепью. Люди выходили и создавали меньшие цепи от Львова до Ивано-Франковска, были подобные акции и в Харьковской области.

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Через 20 минут после начала в центре Львова сели в багажник машины – Чорновол с мегафоном, я – с видеокамерой. Так проехали до выезда города Винники во Львовской области. Весь путь был переполнен людьми с флагами. Мы все были на огромном подъеме, что смогли организовать такую ​​общественно-политическую акцию. Показали, что патриотическая Украина жива. Что касается независимости Украинского государства, остаются маленькие шаги. Мы еще не знали, как это будет. Но уже знали о выборах в марте 1990 года в Верховную Раду УССР и местные советы – готовились к ним. Мы знали, что эта акция поможет мобилизовать украинцев поддержать представителей демократического блока – членов Народного Руха, Общества украинского языка имени Шевченко, Республиканская партия. И на тех выборах во всех 24 округах во Львовской области победили представители Демократического блока. А уже 16 июля 1990 года, через два месяца после работы парламента, мы приняли Декларацию о государственном суверенитете. Об этом раньше могли только мечтать".



57-летний Тарас Стецькив, народный депутат первого – четвертого и шестого созывов:

Автор: Gazeta.ua Тарас Стецькив: "Цепь единства символизировала не только единство украинских земель. Это еще была манифестация желания украинцев к независимому государству"



"Это было большое событие. Идея зародилась внутри руководства Народного Руха Украины. С сентября 1989 года, после того как состоялся Учредительный съезд Руха, готовились несколько месяцев. Определяли маршруты, разбивали участки. Главное задание было – мобилизовать людей, чтобы обеспечить протяженность цепи в Киев. Мы вдохновились примерами народных фронтов стран Балтии, которые организовали цепь через всю Эстонию, Латвию, Литву, и это произвело фантастическое впечатление на всех, кто боролся за независимость Украины.

Нам, как Обществу Льва (одна из самых первых независимых организаций в УССР, созданная во Львове 16 октября 1987-го группой национально сознательной молодежи. – Gazeta.ua) дали участок на трассе Ивано-Франковск – Львов. Впечатление было, будто это праздник. Сбор был в семь утра. Ехали на автобусах, кто-то на своих машинах. Все Общество Льва – более 500 членов – вышли на эту цепь. На Галичине людей на квадратный метр было больше, чем нужно. А ближе к Киеву – менее кучно. По общим оценкам пришло от 300 до 500 тысяч человек. Еще миллионы нас поддерживали. Это был невероятный подъем. Мы впервые показали свою способность вывести на митинг сотни тысяч. Цепь единства символизировала не только единство украинских земель. Это еще была манифестация желания украинцев иметь независимое государство. Когда вспоминаем об Акте Соединения – тогда речь шла о создании именно независимой Украины. И в 1990 году мы прокладывали мостик памяти, что Акт Соединения – символизировал создание единого независимого государства. И мы стремимся к этому.

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Все финансирование заключалось в том, что нужно было найти деньги на бензин для автобусов. На Галичине директора автотранспортных предприятий за свой счет выделяли автобусы. Скрывали это от партийных органов. Где-то давали бензин тоже. Где-то организации собирали деньги сами. Флаги, символику любая организация изготовляла раздельно. А питание – бутерброды – везли из дома. У Народного Руха были ячейки на фабриках, предприятиях, в вузах. Мы тогда давали каждой ячейке запрос – сколько людей может выставить. Так считали на карте место человека. Определяли участки для каждого завода или учебного заведения. Все готовились с таким энтузиазмом, что никому ничего не нужно было приказывать. Это было волонтерство, основанное на огромной вере в возможность восстановить независимость.

Стремление к независимости – это не фантазии нескольких десятков диссидентов. Люди уже не верили в Советский Союз



Тогда уже шла избирательная кампания в Верховную Раду. Я был кандидатом от Народного Руха по Городоцкому избирательном округе во Львовской области. Когда состоялась Цепь единства, все сразу поехали на свои округа. В доме культуры тогда собралась огромная масса людей – я приехал, как с передовой. Мы чуть ли не впервые почувствовали, какая мы сила, когда нас много. Леонид Кравчук далеко после 1990-го рассказывал, что тогда на коммунистическое руководство это событие произвело впечатление. Не верили, что НРУ может организовать столь масштабную акцию. Кравчук сказал, что это был один из переломных моментов, заставивший задуматься, что стремление к независимости – это не фантазии нескольких десятков диссидентов. На самом деле это было стремление многих людей, не только на Западе Украины. Люди уже не верили в Советский Союз. Через два месяца состоялись выборы в Верховную Раду – еще УССР. Тогда четверть из всех избранных депутатов составила национальная оппозиция. 125 депутатов – среди них и я. А через год, мы – меньшинство – в 1991 году сумели завоевать украинскую независимость, воспользовавшись путчем в России.

Цепь Единства – это была поразительная уличная манифестация. Обмануть общество, что только галичане хотят Украинское независимое государство, уже было невозможно. Было понятно, что Советский Союз приходит в упадок. Коммунисты были деморализованы и в глухой оппозиции. Хотя имели парткомы на заводах и якобы должны были гасить инициативу, сопротивления уже не оказывали. Движение за независимость было таким массовым, что коммунисты затаились и сидели в кустах. Многие рядовые сами пришли на Цепь единства. Это был массовый распад коммунистической партии.



96-летний Игорь Юхновский, академик НАН Украины, народный депутат первого – четвертого созывов:

Автор: Gazeta.ua Игорь Юхновский: "Мы тогда были все украинцы. Все очень хотели иметь свое государство"

"Был тогда со своей женой и внуком. У меня была машина – поехали. Увидел море людей. Нам сказали взяться за руки и мы это сделали. Образовалась длинная цепь – без начала и без конца. Это было так трогательно, красиво, сердечно. О Советском Союзе уже тогда даже и не думал, думал о нас – украинцах. Все люди были необычайно приветливы. Хотя не было радикальности в словах, все были возбуждены и возвышены. Тогда начало формироваться наше независимое государство. Оно сформировалось из украинского ощущения.

Опасности тогда уже не ощущалось. Был общий подъем у людей. С нами тогда ехал заведующий отделом образования и науки обкома партии, был моим студентом. Взялся с нами за руки. Это было внутреннее чувство причастности к своей нации и земле. Не было уже разницы, вы партийные работники или нет. Мы тогда были все украинцы. Все очень хотели иметь свое государство".

22 января 1919 года провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое и соборное государство. Подготовку к объединению провели 1 декабря 1918-го. Тогда в Фастове в Киевской области УНР и ЗУНР подписали "предвступительный договор".

ЗУНР заявляла о "непреклонном намерении слиться в кратчайшем времени в одно великое государство с Украинской Народной Республикой". С другой стороны, УНР провозглашала, что дает согласие "принять всю территорию и население Западноукраинской Народной Республики как составную часть государственной целости в Украинскую Народную Республику".

Под актом подписались руководители республики: Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Андрей Макаренко и Федор Швец. 22 января на Софийской площади Акт Воссоединения Украины официально зачитал народу член Директории Федор Швец. Отмечать на государственном уровне этот праздник начали только в 1999 году.