Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: Киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ

Более 242 дней защитники Донецкого аэропорта противостояли нашествию российско-оккупационных войск, упорно отстаивая родную землю. 20 января 2015 года оккупанты взорвали колонны, которые держали перекрытие аэропорта. Именно 20 января зафиксированы наибольшие потери среди защитников во время обороны ДАП – погиб 51 воин ВСУ.

Открытая встреча "Нерасказанные истории киборгов" прошла в Информационно-выставочном центре Музея Майдана. Находится на двух этажах Дома профсоюзов, уничтоженного пожаром в феврале 2014-го во время Революции достоинства. Встреча была организована к годовщине решающих боев за Донецкий аэропорт (ДАП). Решающие бои за ДАП происходили с сентября 2014-го по 20 января 2015 года. Защитников, участвовавших в обороне Донецкого аэропорта, называют киборгами.

"Вам в другую дверь, – говорит светловолосая девушка на первом этаже. – Тяните сильнее, потому что плохо открывается".

В холле помещения оборудовали турникеты и кафе с барной стойкой. Рядом два столика для посетителей.

Поднимаюсь на лифте на второй этаж. Одно помещение освещено. В зале для кинопоказов развешены фото с Майдана, прикрепленные плотными проводами – от потолка к стульям. Сидения сделаны из деревянных поддонов, сверху – подушки бежевого цвета.

Автор: Музей Майдана В Музее Майдана - висят фото 2013-2014 годов

Покрытие на полу изображает карту Киева со знаковыми отметками Революции достоинства – места боев, баррикады. Майдан – с несколькими десятками красных стрелок. Символизируют кровавые события зимы 2014-го. В центре большое зеленое пятно – к нему подпись "Йолка" (Революция достоинства началась с протестов активистов на майдане Независимости. Когда протестующих бил дубинками "Беркут": рядом монтировали праздничную елку. Президент-беглец Янукович в предпраздничном интервью забыл украинское слово и после долгой паузы сказал "Йолка" – слово стало мемом. – Gazeta.ua).

На полу – большое зеленое пятно, к нему подпись "Йолка"

"На Восток за Украину пошли воевать много учасников Майдана. В Музее Революции достоинства проводим события к памятным датам – ко Дню добровольца, Дню ВСУ, на 14 октября, делали годовщину Илловайска, Дебальцево. Акцентируем – это продолжение событий осени 2014 года", – рассказывает женщина в коротком платье горчичного цвета с узорами на рукавах. Она – организатор мероприятия и волонтер Юлия Пишта.

"Я пережила Майдан от А до Я. Еще когда были "зеленые человечки" в Крыму – начали волонтерить, собрали первые бинокли. Поехали в сентябре на границу с Крымом. Впоследствии потеряла на войне многих друзей. После подрыва ДАП искали пропавших через соцсети, кто-то телефоны сбрасывал. Потом коллега Оксана говорит: "Надо 23 гроба". Нашли, помогли священники разных конфессий. Волонтеры и дети грузили с нами сумки, потому что знали, что это Пески и это надо. Есть истории, о которых сложно говорить, но если об этом не вспоминать – будем знать только ту историю, которую насаждает нам Россия", – говорит Юлия.

Стоит рядом со стеной, на которой изображены прямоугольные удлиненные плитки. Объясняет, что это брусчатка, ставшая одним из символов Революции достоинства.

– На "плитках" можно написать пожелания.

"Писали и воины, которые были в плену. Частое пожелание: "Украина выстоит", – идет к гостям.

Автор: Музей Майдана На встрече "Нерозказанные истории Киборгов" была минута молчания



Мероприятие начинается минутой молчания. Посетители встают с поддонов и стульев, поставленных поближе к экрану. Большинство людей прикладывает руку к сердцу. Девушка в черном худи лет 15 на вид смотрит на соседа в форме. Тоже кладет руку на грудь.

"Садитесь поближе, потому что покажут видео с ДАПа. Кадры есть на Ютубе, но на большом экране – более мощно", – девушка в голубом платье подходит к участникам мероприятия, отмечает представителей прессы. На экране видна полуразрушенная диспетчерская башня ДАП. На фоне разбитых помещений бежит воин с оружием. Кадры показывают в "сепии". На фоне надпись "Они стали киборгами за одну ночь".

В обороне ДАПа участвовали военные, добровольцы, медики и волонтеры. В середине декабря 2014 года пророссийские силы почти разрушили старый и новый терминалы. Украинская армия держала оборону еще более месяца. 20 января враг взорвал новый терминал. В нем упали перекрытия и потолок. Большинство воинов, находившихся внутри, погибли, а часть попала в плен. Это в основном бойцы 90-го аэромобильного батальона, вошедшего в состав новосформированной 81-й аэромобильной бригады. По официальным данным, за все время обороны аэродрома в ДАПе погибли 100 киборгов. По неофициальным – 109. Ранения получили 440 защитников.

Искали киборгов через соцсети – тогда нам позвонили, просили 23 гроба

Под большим экраном – стол с приставленными стульями. За ними рассаживаются двое мужчин – это участник обороны ДАП Геннадий Дубров и оператор канала "1+1" Владислав Журенко, который вел съемку из аэропорта с осени 2014 года. Юлия Пишта садится состороны Дуброва. Пытается подключиться к видеосвязи.

Автор: Музей Майдана Киборги рассказали неизвестные ранее истории об обороне ДАП

"В декабре поехал на несколько дней на Майдан посмотреть – до сих пор смотрю, наверное. Уже был на войне – мама думала, что работаю в Киеве. Николаев – "сепарский" город, а я всегда был проукраинским активистом. Нас там довольно мало. После Майдана звонили и угрожали, сделали список "укропов Николаева". У них были и контакты родственников – кто где живет, с кем живет. Уезжая в добробат – придумал историю, что берут на крутую работу, возвращаюсь в банковское дело. Как-то говорю с мамой, рассказываю, как классно в Киеве – а тут танки идут. Мне кричат: "Заканчивай!". Потом звоню, говорю: "Мама, я на передовой", – проводит рукой по лицу.

В декабре 2013 года поехал на Майдан посмотреть – до сих пор смотрю, наверное

"Бои, штурмы уже воспринимались как рутина. Для меня ДАП – история о людях. Был дух побратимства. Людям, с которыми видишься впервые, можешь доверить свою спину. Понимаешь, что они прикроют в критический момент. И ты их прикроешь. Возможно, это ПТСР. Это было круто и, наверное, я бы вернулся туда. Война состоит из моментов общения, приколов. Как-то во время атаки вызывали милицию. По приказу приколиста "Душмана". Набрал "Музыкант". Он до войны жил в Донецке. Его переключили на Селидово. Когда диспетчер услышал, что мы в ДАПе в новом терминале - "завис", у человека был шок. Говорит: "Блин, то это территория ДНР. Вы в Украину звоните". Тогда понял, что здесь боевые действия. "Музыкант" говорит: "Получил приказ. Когда стреляют – нужно звонить в милицию, вы защитите". В результате был трехэтажный мат. Трубку больше не снимали", – говорит "Бизон" с улыбкой.

Позвонили в милицию – сказали, что в нас сепары стреляют



Окна зала выходят на майдан Независимости. Фонари освещают улицу. На обочине становится автомобиль. Судя по надписям – такси, мигает "аварийкой". К автомобилю быстро направляется высокая женщина в белой шубе. Садится на пассажирское сиденье, авто трогается. Слева видна яркая надпись "Я люблю Киев".

"Бизон" перекидывается несколькими словами с видеооператором. Переходит на русский язык.

"Как-то попали в прямой эфир на "сепар-ТВ". Была середина сентября, затишье. Включили "Первый республиканский" – с*ань, которая называлась их средством масмедиа. В студии - "герой". Начинает вещать, что несколько часов назад они убивали. Восстанавливали справедливость на территории аєропорта. Дали в бегущей строке телефон студии – мол, даем вам вовзможность рассказать, как стало легче жить с тех пор, как постреляли укропскую нечисть. Номер "Лайф" – 063. Это было ошибкой", – говорит "Бизон".

"Сережа говорит: Может, позвоним? Набираем номер телефона. Думали, что оператор завернет, скажет, мол, не туда попали. Переключают на ведущую. Слышим в ефире свой голос: "Доброго дня, історії ви порозповідали класні, але ми з пацанами зараз на території аеропорту".

Чуємо за кадром: "Ля п***ц – это укропы". И пошли на рекламу местной очередной доблести", – слышен смех и аплодисменты.

Вышли в эфир на сепарском ТВ – услышали мат и "это укропы"

На экране – кадры с Донецкого аэродрома сменяются темной картинкой. Появляется мужчина в голубом капюшоне. За ним – заснеженная ель. Это участник добровольческого батальона "Правый сектор" Александр Чуб. Был ранен в ДАПе. Когда зажила нога: проехал по Америке 10 тыс. км. Показывал фильмы о Донбассе. Учредил детский лагерь "Строкаті Єноти". Ушел в поход в Карпаты. Включился по видеосвязи с мобильного.

"Ненастье застало на высоте полторы тысячи метров. Добавлю встречи оригинального формата. Я в ДАПе был не слишком долго, через три дня получил ранение. Дни в аэропорту хочу помнить полностью, потому что они самые яркие в моей жизни. Когда я чувствовал себя на своем месте. Что нужен и выполняю здесь роль, которая помогает общему процессу обороны страны. Хотя у меня насыщенная жизнь, но это лучшие три дня, замечательные воспоминания. К сожалению, потеря побратимов, но они погибли как настоящие мужчины – в бою, спасая раненых. После ранения давал себе срок полгода. Когда сказали, что первая операция была неудачной – это немного подорвало боевой дух. Тогда просто сел на велосипед. К счастью, мне повезло попасть в США. Когда вернулся – хотел отблагодарить этот мир. Меня невероятно поддержаннали люди и Украина. В США поддерживали как украинцы, так и американцы", – мужчина прощается с улыбкой. Связь с киборгом пропадает.

Это были лучшие три дня жизни

"Елки-палки, возьми меня в горы, я ребенок в душе", - выкрикивает Владислав Журенко.

"С войны почему-то запомнилось, как на шахтном элеваторе услышал детский голос. Спросил у командира "Студента": "Вы что? Ребенка туда посадили?

Киборги объясняют, что парень - 17-летний "Апостол", который с самого начала до конца прошел самые большие обстрелы.

"В 8 утра врубал свое "Небо-ФМ. И все позиции Песков валили из всего, что есть. Затем "Апостол" искал меткую песню, начинал работать стол заказов", - на экране "включается" темноволосый мужчина с бородкой. Настраивает звук.

Это – Киборг лейтенант ВСУ Кирилл Недря, Он – доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин в психологии Университета внутренних дел, кандидат исторических наук. Кирилл владеет четырьмя языками. На войну ушел с Майдана. У него был позывной "Доцент".

"В сентябре 2014 побывал Хароном – отправлял ребят из ДАПа. На взлетную выскочил вражеский танк – погибших 7, было также много 300-х. Тогда не выпил чай с побратимом, потому что его убили. Всегда не хочется вспоминать трагические вещи, уход людей. Как жизнь вытекает.На войне есть моменты, в которых ты понимаешь, что мы обычно живем в ограниченном пространстве.Когда шел ближний бой, были выстрелы из 6 снарядов - наблюдал секундную стрелку.

Понимал, что в секунде, которая в обычном обиходе – спам, в ней до халеры времени. В этой секунде страх. Но ты доходишь до того, что определенным образом к нему привыкаешь. Что я хотел бы забыть? Ничего. На днях был день памяти защитников. Многие писали – спасибо, что остался жив. Я в ДАПе не выжил – я родился. То каким я являюсь и каким, наверное, не хотел бы быть до ДАПа. Пытаюсь вспоминать детали. Было межсезонье, дождило. Вспомнился запах полыни "оттуда". Как будто стоишь…и просто ловишь аромат полыни из "взлетки" и затхлого воздуха, который находится за тобой…..То и есть предел", - говорит Киборг.

В сентябре 2014 года был Хароном - перевозил погибших из ДАПа

Автор: Музей Майдана Киборги рассказали неизвестные ранее истории об обороне ДАП

"ДАП это то место, куда все сходились и где были общие идеи совместной защиты, противодействия врагу общему и исконному. Там стирались все противоречия. В окопах 2015 года не очень упоминали о том, кто на каком языке говорит, кто из какого региона происходит. Что меня сейчас беспокоит – появление четкого разграничения по политическим предпочтениям.Это безусловно имеет содержательные модули, смыслы.Но по состоянию на 14-15 год единственной неделимой идеей для всех, кто был там со мной, после меня – было мое государство. За него я умирал – это Украина без конкретных фамилий и имен.

Поэтому ДАП для меня – самый украинский город, потому что туда сходились дороги со всей Украины, туда стекались души. Через два месяца, которые провели без ротации – была куча разного. Люди разных профессий. У меня ребята пытались найти цистерны с водой. Искали – вода была затхлая. Разрабатывались варианты транспортировки воды в ДАП. И когда собратья авиационный компрессор переработали на насос – для меня как для гуманитария было что-то анриал. Но ребята справились. Насос подавал воду на более высокий этаж", - рассказывает "Доцент".



ДАП – то место, куда все шли противодействовать врагу – общему и изначальному

"Детям нужно рассказывать правдивые истории. Они хотят знать правду. Настоящее информпространство позволяет легко провести фактчекинг, Если это будет не правда - то лучше промолчать. Война то не гей-гей на лошадях. Это на 90 процентов кровь, грязь, нарко и другие неудобные моменты… Но все это ради того, чтобы здесь было гей-гей на лошадях… Чтобы был интернет, связь, нормальная жизнь… Ключевой момент – подача на контрасте, понимание, ради чего… Северный сосед может придумывать все ради своего мифа, или воровать наши истории. А нам, в отличие от России - можно ничего не придумывать.Есть чем гордиться начиная с Киевской Руси - и по сей день. Героев достаточно, даже если берем "обычных" людей", - говорит Киборг "Доцент".

Встреча завершается. Посетители общаются по группам. Девушка, одетая в черный свитер овейсайз и джинсы, говорит с высоким стройным парнем. Рассказывает о недавнем изменении в лагере "Пестрые еноты".

"Нужно молодежи рассказывать все по-дружески. В лагере узнала многое о войне. Утро начинается с завтрака, гимна, а дальше очень много занятий разных. Например: работа с веревками помогает в горах. Много ручной работы, браслеты. Вижу людей, приезжающих после лагеря и общаются на чистом украинском.Классно, что об этом напомнят - и о том, что мы сильный народ, чтобы не забывать историю.Когда длительная оборона ДАПа - была 6-летней. "Мой отец привил с самого детства уважать всех. Отец работает на радиорынке, ремонтирует телефоны, рации. Не воевал, но он очень часто присылал деньги. Мы каждый раз после моего дня рождения собирали и отсылали их", - рассказала девушка.

Мероприятие длилось 1 час 30 минут.

Галерею с фото Киборгов, снятых в ДАП, можно посмотреть здесь:

Фото: Музей Майдана

В 2014 приехал из России – пошел воевать на украинской стороне На событие пришли военные. Участник добробата с позывным "Гомть" был с побратимом. Говорит, что вырос в России, а в Украину вернулся во время Революции Достоинства. Воевал в добробате на украинской стороне. "Отказался от российского гражданства в 2014 году по упрощенной системе. На основании того, что родился в Украине, получил полноценный украинский паспорт, а не тот двухлетний, который выдавали всем остальным. У нас приехавших из РФ - несколько сотен на весь фронт таких людей было. Я лично из 3-4 пересекался, которые приехали, но им не так повезло с гражданством как мне.Хотя юридически имею двойное гражданство из-за этого не смог вернуться на службу.На данный момент решаю этот вопрос. Полтора года руководил отсеком партии защитников Украины по Донецкой и Луганской области. Пытались сотрудничать с местным населением, правда, политика не зашла. Пытаемся все равно что-то делать", - говорит. Прощается с побратимом, подходит к фото Майдана. "Сам в свое время был жертвой пропаганды. Участвовал в русских маршах, в боевых действиях на Кавказе в составе федеральных войск. После срочной службы понял, что российская армия – это страшная штука. Перелом в понимании произошел, когда в Украине началась Революция Достоинства, аннексия Крыма и первые боевые действия на Востоке.Я имея определенный боевой опыт на Кавказе, решил, что должен принять участие.У меня отец живет в Киеве, после развода остался здесь, а мама - в России.Она приехала, когда я сказал, что иду на войну. Встретились, повел ее на Майдан. Я на тот период был в форме. Мама спрашивает: "А где это все разрушения, а где фашисты, правый сектор…" Прошли дальше, говорит: "Это, наверное, потому что ты в форме , с определенной символикой. Они за своего принимают, поэтому не нападают на нас. Я же здесь громко по-русски разговариваю". Пошутил с ней, что, видно, "так и есть".