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четверг, 20 января 2022 09:49

"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели

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&quot;Спор на фоне угрозы России&quot;: как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Единственный правильный путь для власти в деле против Петра Порошенко – действовать по закону", говорит политолог Виктор Таран. Фото: Reuters

Действия главы государства Владимира Зеленского в деле против пятого президента Петра Порошенко часть избирателей оценивают как опасный спор на фоне возможного широкомасштабного вторжения России. А другие – как выполнение его обещания. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

"Избиратели Зеленского надеялись, что тот выполнит обещание и посадит Порошенко. Решение суда для них – предательство. Сторонники пятого президента наоборот окрылены и чувствуют победу. Есть также третья группа – смотрят на эти разборки и говорят: "Когда вы успокоитесь? Надо о стране думать". Их не интересует, кто первый начал. Надеются, что это закончится и все начнут укреплять обороноспособность страны. Все это может отразиться на ближайших рейтингах – по крайней мере, на два-три процента", – говорит Таран.

В глазах международного сообщества дело обстоит так, будто Зеленский пытается расправиться с оппозицией, пользуясь властью, отмечает Таран.

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"Первое доказательство этому – об этом говорил бывший президент ЕС Дональд Туск. Отметил, что Зеленским двигала ненависть, когда он говорил о Порошенко. Во-вторых, на Западе тоже не видят юридических оснований для дела. В-третьих, все это происходит на фоне возможного широкомасштабного российского вторжения. А власти занимаются уничтожением оппозиции вместо того, чтобы готовиться. Для европейцев Порошенко, Турчинов – это власть, которая боролась с Россией с 2014-го года. А по власти Зеленского и его главе Офиса Андрея Ермака много вопросов, особенно на фоне дела "вагнеровцев", – рассказывает Таран.

Единственный верный путь для власти – действовать по закону, говорит политолог.

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"Именно это и есть правовое государство, за которое украинцы восемь лет назад выходили на Майдан. Правоохранительные органы, которые должны действовать по закону, находятся под тотальным контролем Зеленского. Если кто-то нарушает закон, то наказывать надо всех одинаково. Независимо от фамилий. А у нас выборочное правосудие. То, что у нас происходит – это злоупотребление правом. Зеленский должен начать быть тем президентом, которого выбирали люди. Он должен делать те реформы, которые обещал. Чтобы если и не переизбраться на второй срок, а остаться в истории", – отмечает Таран.

Пятый президент Петр Порошенко подозревается в государственной измене, заявили ранее в Государственном бюро расследований. В "Европейской солидарности" эти обвинения назвали "фарсом".

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Принявшую это решение судью Виту Бортницкую внесли в базу сайта "Миротворец".

19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Также он должен сдать свои паспорта, прибывать в следственный суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области без уведомления.

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