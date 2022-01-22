"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео

 
Ексклюзивы
1/5
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 369
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 747
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 3663
Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 1449
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 423
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 207
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 12915
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 981
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1836
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 1431
Фото
Все фото
5
8
6
3
23
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
&quot;Помни, я погиб за Украину!&quot;: в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Бил и жег волосы: 62-летний двое суток насиловал женщину
Бил и жег волосы: 62-летний двое суток насиловал женщину
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
Видео
Все видео
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 477
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4797
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1953
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5058
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 234
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 12:35

"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
8

  Комментировать

В Киеве прошло памятное шествие, посвященное первым погибшим Героям Небесной Сотни. Люди с фотографиями павших майдановцев прошлись от Лядских ворот в сторону Национальной библиотеки Украины им. Ярослава Мудрого.

Маршрут также пролегал через ул. Крещатик, Европейскую площадь, стадион "Динамо" – это главные места, где в 2013-2014-х украинцы противостояли "Беркуту" и тогдашнему властному режиму, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Возле памятных табличок первым павшим майдановцам, люди помолились и зажгли лампады. А у памятного знака в честь Сергея Нигояна прошло богослужение за убитыми героями.

В Киеве почтили первых погибших Героев Небесной Сотни
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
В Киеве почтили первых погибших Героев Небесной Сотни
В Киеве почтили первых погибших Героев Небесной Сотни
В Киеве почтили первых погибших Героев Небесной Сотни
В Киеве почтили первых погибших Героев Небесной Сотни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства

Также участники шествия побывали у Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС.

Первым погибшим майдановцем стал львовский сейсмолог Юрий Вербицкий, сообщили на брифинге представители офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Также 22 января от пуль погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Был сильно избит Александр Бадера, которого не стало через несколько дней. А Роман Сеник получил ранение, от которого скончался в больнице 25 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 15 Просмотров: 15247
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 13536
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 12915
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
12
 Просмотров: 9531
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о &quot;своих принципах&quot;
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
 Просмотров: 8244
Новости Киева
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
5
 Просмотров: 387
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
6
 Просмотров: 225
Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни
Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни
5
 Просмотров: 855
Бил и жег волосы: 62-летний двое суток насиловал женщину
Бил и жег волосы: 62-летний двое суток насиловал женщину
3
 Просмотров: 2358
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 12915
Больше всего комментируют
15
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
Киевсовет призвал президента, ВР и генпрокурора прекратить политические преследования: "Не раскалывайте общество!"
2
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в НАТО
2
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
Голосов: 7128
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть