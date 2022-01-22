"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео

В Киеве прошло памятное шествие, посвященное первым погибшим Героям Небесной Сотни. Люди с фотографиями павших майдановцев прошлись от Лядских ворот в сторону Национальной библиотеки Украины им. Ярослава Мудрого.

Маршрут также пролегал через ул. Крещатик, Европейскую площадь, стадион "Динамо" – это главные места, где в 2013-2014-х украинцы противостояли "Беркуту" и тогдашнему властному режиму, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Возле памятных табличок первым павшим майдановцам, люди помолились и зажгли лампады. А у памятного знака в честь Сергея Нигояна прошло богослужение за убитыми героями.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

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Также участники шествия побывали у Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС.

Первым погибшим майдановцем стал львовский сейсмолог Юрий Вербицкий, сообщили на брифинге представители офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Также 22 января от пуль погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Был сильно избит Александр Бадера, которого не стало через несколько дней. А Роман Сеник получил ранение, от которого скончался в больнице 25 января.