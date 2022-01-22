В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности

Украина отмечает День соборности.

В Киеве на мосту Патона прошла акция, посвященная Акту Соединения. Люди образовали живую цепь как символ единства людей на востоке и западе Украины.

Участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, которые отправились навстречу друг другу, унося каждая по полотнищу - голубого и желтого цвета. Завершилась акция соединением двух полотнищ в единственный флаг.

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Фото: Анастасия ПРОКАЕВА

Подобные цепи соборности проходят не только в столице, но и в других украинских городах – в Одессе, Львове, Ужгороде, Бахмуте, Краматорске, Житомире. За рубежом такие мероприятия будут в Польше, в частности, в Варшаве и Люблине.

Первую живую цепь в Украине образовал в январе 1990 года, он соединил Киев и Львов. С тех пор каждый год 22 января люди становятся в живую цепь, чтобы напомнить о двух датах в истории украинской государственности: 22 января 1918, когда Центральная Рада приняла Четвертый универсал, и 22 января 1919, когда состоялось объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в одно государство.