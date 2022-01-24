Россия вывела 20 боевых кораблей в Балтийское море - МИД Ирландии отреагировало

Ирландия заявила России, что военно-морские учения с боевой стрельбой "не приветствуются". Фото: kremlin.ru

На фоне заявления НАТО об усилении военного присутствия в Восточной Европе Россия привлекла к так называемым учениям в Атлантическом океане боевые корабли Балтийского флота.

В понедельник 20 кораблей и судов Балтийского флота РФ вышли в море для выполнения задач боевой подготовки, сообщает российский "Интерфакс".

"Боевые корабли, катера и суда покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Корабли объединили в несколько тактических групп. Учения охватят акватории морей, которые прилегают к российской территории, "а также оперативно важные районы Мирового океана". Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

20 января Минобороны РФ сообщило о начале серии маневров военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

"Суда будут выполнять задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминного обеспечения отрядов с выполнением практических боевых упражнений. Планируют задействовать тральщиков и малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера", - говорится в сообщении.

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В то же время Ирландия считает нежелательными военные учения, которые планируют провести российские боевые корабли.

"Российский флот проведет учения в Ирландском море, которое является внутренним для Британских островов. У нас нет возможности предотвратить это, но я ясно дал понять послу РФ в Ирландии, что это не приветствуется. Сейчас не время повышать военную активность и напряжение", - заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени во время заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Россия уведомила Дублин об учениях, которые состоятся в 240 км от юго-западного побережья Ирландии - в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны страны.

Ирландское море расположено между Ирландией и Великобританией, оно имеет серьезное стратегическое значение. Используется для коммуникаций между островами и каботажного плавания вдоль побережья.

На фоне размещения Россией в Баренцевом море новой противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон", НАТО решило направить на учения "Холодный ответ" в Норвегии два самых мощных образца своего военно-морского оружия - британский авианосец "Принц Уэльский" и американский авианосец "Гарри Трумэн". Учения, начинающиеся в марте, направлены на отработку перебрасывания сил на север Норвегии и станут наибольшими заполярными учениями Альянса с 1980-х. В них примут участие около 35 тыс. военных из 28 стран, а значительная часть пройдет на море и в воздухе.