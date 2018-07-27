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пятница, 27 июля 2018 15:28

Первая страна ЕС отменила плату за проезд в общественном транспорте

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Первая страна ЕС отменила плату за проезд в общественном транспорте
Рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей. Фото: из открытых источников

Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд в общественном транспорте почти на всей территории страны. Пассажиры 11 из 15 регионов с начала июля могут бесплатно пользоваться автобусами. Об этом сообщает DW.

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, власти страны хотят остановить отток сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. В Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами.

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В 2017 году парламент Эстонии поставил цель к 2030 году удерживать расходы традиционных видов топлива на уровне 2012 года.

"То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения", - сказала Симсон.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году, но только для жителей города. По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще после того, как он стал бесплатным. В отличие от Таллинна, общественным транспортом в 11 эстонских уездах могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов. Этот проект финансируется из государственного бюджета.

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Дата
27
июля

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