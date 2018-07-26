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четверг, 26 июля 2018 10:19

Укрзализныця создаст универсальный вид билетов

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Укрзализныця создаст универсальный вид билетов
Укрзализныця планирует ввести единый билет на поезд, самолет и автобус. Фото: ansor

Укрзализныця планирует ввести единый билет на поезд и самолет после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь. Компания хочет запустить сквозной билет поезд-автобус.

"У меня в прошлом году была идея сделать единый билет, чтобы пассажир мог купить один билет на поезд, а потом пересесть с ним же на автобусный рейс. Например, таким пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к розкладм поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект уже этой зимой", - отметил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

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Этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт Борисполь. В одном пакете продавать билеты на скоростные поезда и самолет.

В Украине будут тестировать локомотив одного из крупнейших мировых производителей железнодорожной тяги Alstom. Сначала нужна соответствующая договоренность с МПС. Также французская компания Alstom разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

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Дата
26
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