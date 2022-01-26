Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска

Карта будет обновляться как только будут появляться новые данные. Фото: radiosvoboda.org

Журналисты определили расположение аэродромов, через которые Россия перебрасывает свои войска на территорию Беларуси.

Один из них, или все они, должны использоваться для базирования самолетов Су-35С, что передислоцируют в Беларусь из Восточного военного округа РФ, сообщает "Радио Свобода".

"Все они нанесены на интерактивную карту военного присутствия России у украинских границ и на оккупированных территориях. Аэродромы отмечены соответствующей отметкой. От одного из них – аэродрома "Лунинец" до украинской границы – около 50 км", - говорится в сообщении.

На карте собрали все данные о скоплении российских подразделений на границах, что были открыты западными СМИ с ноября 2021-го, а также места тренировок и хранение оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за последние несколько лет.

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С карты можно перейти на:

- публикации о каждом из этих полигонов, где есть информация о видах техники и вооружения, которые там хранятся;

- спутниковые снимки, полученные западными СМИ от компании Maxar Technologies;

- видео переброски техники, которое люди публиковали в сети.

На фоне угрозы нового вторжении России в Украину Российская Федерация перебросила истребители Су-35С с востока страны в Беларусь. Совместные военные учения "Союзная решительность" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ. "Военные учения" являются лишь прикрытием для перекидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".