Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска

Журналисты определили расположение аэродромов, через которые Россия перебрасывает свои войска на территорию Беларуси.
Один из них, или все они, должны использоваться для базирования самолетов Су-35С, что передислоцируют в Беларусь из Восточного военного округа РФ, сообщает "Радио Свобода".
"Все они нанесены на интерактивную карту военного присутствия России у украинских границ и на оккупированных территориях. Аэродромы отмечены соответствующей отметкой. От одного из них – аэродрома "Лунинец" до украинской границы – около 50 км", - говорится в сообщении.
На карте собрали все данные о скоплении российских подразделений на границах, что были открыты западными СМИ с ноября 2021-го, а также места тренировок и хранение оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за последние несколько лет.
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С карты можно перейти на:
- публикации о каждом из этих полигонов, где есть информация о видах техники и вооружения, которые там хранятся;
- спутниковые снимки, полученные западными СМИ от компании Maxar Technologies;
- видео переброски техники, которое люди публиковали в сети.
На фоне угрозы нового вторжении России в Украину Российская Федерация перебросила истребители Су-35С с востока страны в Беларусь.
Совместные военные учения "Союзная решительность" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ.
"Военные учения" являются лишь прикрытием для перекидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".
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