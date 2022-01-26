Румыния готова увеличить присутствие НАТО на территории страны

Наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Фото: pixabay.com

Румыния готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории на фоне обострения российской агрессии против Украины.

Об этом в среду заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает G4. При этом он подчеркнул, что у Румынии и Украины 600 км общей границы.

"Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории. Массовое наращивание сил России в Черноморском регионе влияет на безопасность. Эти действия повышают вероятность применения РФ силы против Украины", - сказал он.

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Президент Румынии также подчеркнул необходимость солидарности в рамках НАТО и ЕС. Он призвал румын не бояться возможной войны.

"Румыния, как член НАТО, пользуется всеми гарантиями безопасности. Я уверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и осуществлять лучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех", - отметил Йоханнис.

Власти Румынии готовятся оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины в случае российского вторжения. В Белом доме рассматривают возможность организации учений украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.