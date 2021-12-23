НАТО должно дать Украине оружие, потому что Россия явно хочет напасть - Литва

Министр иностранных дел Литвы призвал предоставить оружие Украине. Фото: Reuters

НАТО должно вооружить Украину, потому что Россия явно хочет напасть.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал об этом в интервью The Times.

"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все показывает, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", – сказал он.

Ландсбергис указал, что Кремль преследует реальное изменение ситуации в сфере безопасности во всем регионе.

Он считает, что НАТО должно четко указать РФ, "с какой экономической болью она столкнется в случае вторжения". Следует также укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.

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"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии или здесь, или в любой стране от Норвегии до Румынии", - сказал Ландсбергис.

Россия за 2 ч способна отрезать страны Балтии от НАТО. Для совершения такой ​​операции РФ может привлечь мигрантов на белорусско-польской границе, пишет The Times. Кремль может использовать беженцев для захвата Сувалкского коридора. При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и спровоцировать столкновения.