России понадобится всего 2 ч.: страны Балтии предупредили об угрозе

Совершить такую операцию РФ может с помощью мигрантов, стоящих на границе Беларуси с Польшей. Фото: belta.by

Россия за 2 ч. способна отрезать страны Балтии от НАТО. Для совершения такой ​​операции РФ может привлечь мигрантов на белорусско-польской границе.

Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источники в Украине и НАТО.

"Беженцы - изящное оружие, если их использовать именно так", - рассказал дипломат одной страны Восточной Европы.

Кремль может использовать беженцев для захвата Сувалкского коридора. Речь идет о рубеже Польши и Литвы в 100 км. Этот участок суши соединяет Литву, Латвию и Эстонию с другой частью Евросоюза и европейскими территориями НАТО.

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The Times утверждает, что при таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь стычки.

"После этого российские войска могут ворваться в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России объединить силы в Калининграде с Беларусью", - говорится в материале.

В США заявили об увеличении количества российских войск у украинской границы. По просьбе уточнить численность российских сил, спикер министерства обороны США Джон Кирби отметил, что не будет озвучивать конкретных цифр.