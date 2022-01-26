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среда, 26 января 2022 17:15

Украинская армия поднялась в рейтинге самых мощных в мире

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Украинская армия в этом году оказалась на 22-м месте в мире, поднявшись на три ступени по сравнению с рейтингом 2021 года.

В 2022 году индекс силы (Power Index) Украины составляет 0,3266, свидетельствуют данные на сайте международной компании Global Firepower. В то же время оценка 0 считается "идеальной".

"Место Украины в рейтинге находится между Тайванем и Канадой, индекс силы которых составляет 0,3215 и 0,3601 соответственно", - говорится в сообщении.

Автор: globalfirepower.com
 

Для подсчета этого индекса проверяют более 50 факторов, среди которых, военная мощь, финансовые возможности и материально-технический потенциал. На первом месте традиционно остаются США. В первую десятку также вошли РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Автор: globalfirepower.com
 

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Всего в рейтинге оценивали 140 стран мира.

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в 2021 году поместила Украину на 25-е место между Вьетнамом и Таиландом.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина - нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

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