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среда, 05 января 2022 14:34

Возможны разные сценарии нападения РФ на Украину - Латвия сделала тревожное заявление

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Возможны разные сценарии нападения РФ на Украину - Латвия сделала тревожное заявление
Украинский военный по укрытию наблюдает за позициями российских оккупантов на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Евросоюз и НАТО должны активнее готовиться к разным сценариям вторжения России в Украину.

Об этом в эфире латвийского телевидения заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет Delfi.

Он предположил, что это может быть как полномасштабная война, так и локальные операции. Также подчеркнул, что планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе. В частности, возможных дальнейшим гибридным действиям России против Украины.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии – более мелкие операции, разные элементы гибридной войны. Я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении", - сказал Ринкевичс.

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Россия за 2 ч способна отрезать страны Балтии от НАТО. Для совершения такой ​​операции РФ может привлечь мигрантов на белорусско-польской границе. Кремль может использовать беженцев для захвата Сувалкского коридора. При таком сценарии Россия может вытеснить мигрантов в коридор и спровоцировать стычки.

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Дата
05
января

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