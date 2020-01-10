На фоне ситуации с Ираном: Трамп предлагает взять в НАТО страны Ближнего Востока

"Я думаю, что НАТО следует расширять, и мы должны включать Ближний Восток. Абсолютно", – Трамп. ФОТО: Reuters

Президент США Дональд Трамп предлагает расширить членство в военно-политическом союзе Северной Америки и Европы на страны Ближнего Востока, учитывая ситуацию с Ираном.

Об этом сообщил Politico.

"Я думаю, что НАТО следует расширять, и мы должны включать Ближний Восток. Абсолютно", – сказал Трамп журналистам, утверждая, что НАТО должно взять на себя обязательства США на Ближнем Востоке, потому что "это международная проблема".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампу ограничили военные права в Иране

"И мы сможем вернуться домой или в значительной степени вернуться домой и использовать НАТО", – добавил президент США, указывая на это как на компромисс за роль Америки в ликвидации халифата Исламского Государства, пишет Politico.

"Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы сделали Европе большую услугу".

Поздно вечером 2 января США ликвидировали иранского генерал-майора 62-летнего Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации в Ираке 66-летнего Абу Махди аль-Мухандиса. 5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую другие страны прекратить любое иностранное военное присутствие. Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями. 5 января пообещал нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит любую атаку против Америки. Власти Ирана приняли законопроект, определяющий Соединенные Штаты и Пентагон как террористические организации. 8 января иранские военные силы обстреляли американские военные базы в Ираке близ города Ербиля. 9 января Дональд Трамп в обращении к американской нации заявил, что не пойдет на обострение с Ираном.