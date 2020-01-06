Иран привел ракетные войска в боевую готовность

Соединенные Штаты Америки обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.

Об этом сообщил официальный представитель США, передает Reuters.

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Собеседник агентства не сказал нацелены ли иранские ракеты на конкретные объекты.

"Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим", - заявил представитель США.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.

В ответ Иран заявил, что больше не будет придерживаться ядерной сделки 2015 года.