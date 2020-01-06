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понедельник, 06 января 2020 02:27

Лидеры трех европейских стран обнародовали совместное заявление относительно событий на Ближнем Востоке

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Лидеры трех европейских стран обнародовали совместное заявление относительно событий на Ближнем Востоке
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран отказаться от силовых акций. Фото: ТСН

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.

"Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, особенно с помощью Корпуса стражей исламской революции и подразделения "Аль-Кудс" под командованием генерала (Касема) Сулеймани", - отмечается в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

"Мы призываем, прежде всего, Иран, отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все мероприятия, которые не соответствуют СВПД (совместный комплексный план действий по иранской ядерной программе - ред.)", - отметили Меркель, Макрон и Джонсон.

В совместном заявлении лидеры трех стран также призывают власти Ирака обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечения суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем наши обязательства относительно борьбы против" Исламского государства"", - говорится в заявлении.

Ночью на 3 января США устроили ракетный обстрел недалеко Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

После этого события ситуация на Близким Востоке резко обострилась: в Иране обещают отомстить США, власти Ирака осудила операцию американцев, Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть территорию Ирака.

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация иранского генерала спасла жизни американцев. "Риск ничего не делать был огромный", - заявил он. Трамп же обвинил Сулеймани в тысячах смертей и сказал, что его ненавидели даже в самом Иране.

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