Иран обещает нанести удар по Штатам

Тегеран обещает отомстить за Сулеймани. Фото: Reuters

В Иране заявили, что США должны ответить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

После чего они не должны искать новой эскалации, заявил военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган.

Ответом Тегерана на убийство американскими военными командира Сулеймани, вероятно, будет атака на военные объекты США.

"Ответ наверняка будет военным и против военных объектов. Позвольте мне сказать вам одну вещь: наше руководство официально объявило, что мы никогда не искали войны и не будем искать войны", - подчеркнул Дехган.

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Он высказал мнение, что США начали войну, поэтому должны отвечать за свои действия.

"Единственное, что может закончить этот период войны - американцы должны получить удар, равный удару, который они нанесли. Впоследствии они не должны искать новой эскалации", - добавил советник верховного лидера Ирана.

Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил командующего элитных сил Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть". Также он объявил трехдневный общенациональный траур.