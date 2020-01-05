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воскресенье, 05 января 2020 13:30

Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану

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Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану
США готовы нанести 52 удара. Фото: "Фокус"

США готовы нанести удар по 52 целям в Иране.

Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в Twitter.

Атака произойдет, если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Число целей равно количеству американцев, которых захватила иранская власть.

Конкретные цели Трамп не назвал. Он отметил, что некоторые из них очень значительные и важные для Ирана и иранской культуры.

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"США больше не хотят угроз", - заявил президент США.

В Багдаде 4 января хоронят иранского генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали во время воздушного удара США в ночь на 3 января.

Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима - одной из шиитских святынь.

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Дата
05
января

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