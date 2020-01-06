Трамп пригрозил Ираку невиданными санкциями

Трамп пообещал наказать Ирак санкциями.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в "случае враждебности" со стороны Багдада.

"Если будет какая-то неприязнь, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - говорится в заявлении американского лидера, которого цитирует Reuters.

Таким образом президент США отреагировал на решение иракского парламента, который требовал вывести с территории страны американские войска. По его словам, за это Багдаду могут угрожать жесткие санкции.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - продолжает Трамп.

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, которых они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими", - говорится в заявлении президент США.

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Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США. Ранее Иран инициировал рассмотрение в Совбезе ООН вопроса об убийстве генерала Сулеймани. Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре в своем заявлении Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".