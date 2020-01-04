Трамп прокомментировал убийство иранского генерала

Сулеймани задумывал нападения на американских дипломатов и военных, говорит Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейска правда"

Трамп заявил, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.

Выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные США нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."

"Сулеймани задумывал неизбежные и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его с поличным и уничтожили", - добавил президент США.

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3 января американские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по окрестностям аэропорта Багдада, столицы Ирака. В результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере семь человек. Среди них 62-летний генерал Касем Сулеймани, которого США называют террористом.