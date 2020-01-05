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воскресенье, 05 января 2020 23:31

Помпео рассказал, как будет действовать США в условиях конфликта с Ираном

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Помпео рассказал, как будет действовать США в условиях конфликта с Ираном
Помпео: Миссия ударов США по Ирану только одна - "защита Америки". Фото: REUTERS

Вашингтон не планирует наносить удары по культурному наследию Ирана. Каждая мишень, по которой могут нанести удар США, будет "законной".

Миссия таких ударов только одна - "защита Америки", заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, передает Deutsche Welle.

Также его спросили, не противоречит ли заявление президента США Дональда Трампа о возможных ударов по объектам, которые важны для культуры Ирана, Женевским конвенциям, согласно которым гражданские объекты необходимо защищать, а уничтожение культурного наследия признается военным преступлением. На это Помпео ответил: "Мы будем действовать в рамках системы".

Госсекретарь США также отверг сомнения в обоснованности и уместности нанесения удара, приведшего к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, именно в это время. По словам Помпео, данные разведки однозначно указывали на наступление, которое готовилось под руководством Сулеймани и должно было произойти в скором времени.

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Помпео также отметил, что Вашингтон считает "очень вероятными" нападение на военных США в Ираке и на северо-востоке Сирии. Однако такие действия стали бы "ошибкой" Тегерана, предостерег Помпео.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52-м целях в Иране, если Тегеран решит атаковать какие-либо американские объекты после убийства иранского генерала.

В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.

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