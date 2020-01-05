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воскресенье, 05 января 2020 21:32

Иран полностью вышел из ядерной сделки

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Иран полностью вышел из ядерной сделки
Иран готов вернуться к исполнению обязательств в случае снятия санкций против страны

Иран больше не будет придерживаться ядерной сделки 2015 года. В частности речь идет об отказе от лимита на обогащение урана, на количество накопленного обогащенного урана, а также продолжение исследований и разработок в своей ядерной программе.

Об этом сообщило Иранское государственное телевидение, передает AP.

Иран откажется от ядерных обязательств с Великобританией, Германией, Францией, Китаем и Росией. При этом Исламская республика продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. Она готова вернуться к исполнению обязательств в случае снятия санкций против страны.

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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений через год после выхода США из договора по иранской ядерной программе. 8 мая 2018, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения и возобновления санкций против Ирана.

Ядерное соглашение заключили 2015 года в Вене, чтобы остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые ввели в отношении этой страны. Главной целью договоренностей было убедиться, что Иран не сможет производить ядерное оружие, однако имеет право обогащать ядерное топливо для использования в гражданских целях.

Ранее в Тегеране уже заявили о намерении выйти из ядерной сделки 2015 года.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.

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Дата
05
января

Создали медицинский прибор для ловли контрабандистов

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