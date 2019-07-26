Иран испытал баллистическую ракету

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 315
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 378
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3240
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5446
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 765
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3402
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1846
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1899
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6480
Фото
Все фото
7
3
10
10
5
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret снялась для глянца на пляже без одежды
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Видео
Все видео
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3240
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 927
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2457
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1143
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 324
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 08:08

Иран испытал баллистическую ракету

  Комментировать
Иран испытал баллистическую ракету
Иран испытал баллистическую ракету. Фото с открытых источников.

Иран випробувував баллистическую ракеты "Шахаб-3" средней дальности.

Запуск произошел ночью 25 июля. Ракета пролетела 960 км и приземлилась в пустыне неподалеку Тегерана, сообщает The Fox News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стреляли на 700 км: КНДР испытала новый тип баллистических ракет

За последние пару недель конфликт между США, Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном, который берет свое начало еще с 1991 года, обострился. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских танкеры в Ормузском проливе.

США собираются разместить свои войска на территории Саудовской Аравии. Объясняют, что это из-за осложнения ситуации в регионе Персидского залива.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иран испытал баллистическую ракету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

Самое читаемое
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 49258
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 38246
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 25256
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 19710
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 18488
Мир
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
 Просмотров: 360
Смертную казнь в США вернули на федеральном уровне
Смертную казнь в США вернули на федеральном уровне Просмотров: 306
Телячьи нежности: придумали необычный способ снять стресс
Телячьи нежности: придумали необычный способ снять стресс Просмотров: 288
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
7
 Просмотров: 3051
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
2
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
Голосов: 1709
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua