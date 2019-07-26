Иран испытал баллистическую ракету. Фото с открытых источников.

Иран випробувував баллистическую ракеты "Шахаб-3" средней дальности.

Запуск произошел ночью 25 июля. Ракета пролетела 960 км и приземлилась в пустыне неподалеку Тегерана, сообщает The Fox News.

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За последние пару недель конфликт между США, Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном, который берет свое начало еще с 1991 года, обострился. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских танкеры в Ормузском проливе.

США собираются разместить свои войска на территории Саудовской Аравии. Объясняют, что это из-за осложнения ситуации в регионе Персидского залива.