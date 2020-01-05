У американского посольства в Багдаде произошел взрыв

У американского посольства произошел взрыв. Фото: Корреспондент

В "зеленой зоне" Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки.

Возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты, сообщает Reuters.

Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.

Еще 2 ракеты класса "Катюша" упали на территории иракской базы "Балад", которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде.