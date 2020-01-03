Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1125
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2061
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2133
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3069
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1584
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4032
Фото
Все фото
43
9
8
3
5
Веснушчатые дети и мужчины со шрамами: показали жизнь ирландских цыган
Веснушчатые дети и мужчины со шрамами: показали жизнь ирландских цыган
&quot;Веганство, это не только салат&quot; – женщина опровергает мифы
"Веганство, это не только салат" – женщина опровергает мифы
Раненые птицы падали с неба: в Сети показали страшные последствия новогодних салютов
Раненые птицы падали с неба: в Сети показали страшные последствия новогодних салютов
Зеленского с украинцами унижал путинский канал. Повалий аплодировала
Зеленского с украинцами унижал путинский канал. Повалий аплодировала
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Видео
Все видео
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1017
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1125
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3069
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1377
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 567
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 12:05

Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой

  Комментировать
Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой
Касем Сулеймани несколько раз ездил в Москву. Фото: "Ведомости"

Ликвидированный иранский генерал Касем Сулеймани в прошлом году зимой дважды ездил в Москву.

Источники агентства Reuters сообщают, что генерал убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии.

Сулеймани описал военному руководству РФ сценарий боевых действий в Сирии. Определил возможности влияния на ситуацию. Во время первого визита в Москву в 2015-м Сулеймани встречался с российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В том же году Россия направила судна через Босфор. 9 сентября стало известно об участии России в сирийском конфликте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вблизи международного аэропорта прогремели взрывы: есть жертвы

Всего известно о четырех поездках Сулеймани в Москву. Ездил туда в конце июля, в начале августа, в декабре 2015 года, и в середине апреля 2016-го. Информацию о двух визитах журналисты получили от источников в американских спецслужбах и в иранском правительстве. О следующих двух сообщили иранское агентство Fars и американский канал Fox News.

Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 33813
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 21672
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 19044
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11781
На обочине нашли тело 16-летней девушки
На обочине нашли тело 16-летней девушки Просмотров: 9396
Мир
С реки выловили сумку с женскими руками
С реки выловили сумку с женскими руками Просмотров: 315
Духовный лидер Ирана заявил о жестокой мести США за убийство генерала
Духовный лидер Ирана заявил о жестокой мести США за убийство генерала Просмотров: 504
"Идем к сложным временам" – Климкин о влиянии на Украину обострения между США и Ираном
"Идем к сложным временам" – Климкин о влиянии на Украину обострения между США и Ираном Просмотров: 684
"Чушь" – экс-министр Швеции о "воссоединении Крыма с Россией"
"Чушь" – экс-министр Швеции о "воссоединении Крыма с Россией" Просмотров: 819
Россия не дает нефти Беларуси – не договорились о цене
Россия не дает нефти Беларуси – не договорились о цене Просмотров: 486
Больше всего комментируют
10
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
2
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Голосов: 733
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua