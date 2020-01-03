Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой

Касем Сулеймани несколько раз ездил в Москву. Фото: "Ведомости"

Ликвидированный иранский генерал Касем Сулеймани в прошлом году зимой дважды ездил в Москву.

Источники агентства Reuters сообщают, что генерал убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии.

Сулеймани описал военному руководству РФ сценарий боевых действий в Сирии. Определил возможности влияния на ситуацию. Во время первого визита в Москву в 2015-м Сулеймани встречался с российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В том же году Россия направила судна через Босфор. 9 сентября стало известно об участии России в сирийском конфликте.

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Всего известно о четырех поездках Сулеймани в Москву. Ездил туда в конце июля, в начале августа, в декабре 2015 года, и в середине апреля 2016-го. Информацию о двух визитах журналисты получили от источников в американских спецслужбах и в иранском правительстве. О следующих двух сообщили иранское агентство Fars и американский канал Fox News.

Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп.