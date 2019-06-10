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Иран может покинуть ядерное соглашение

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Иран может покинуть ядерное соглашение
Если до 7 июля не состоится никаких сдвигов, Тегеран начнет следующую фазу выхода из ядерной сделки. Фото: www.dw.com

В Тегеране заявили о "серьезном" намерение выйти из ядерной сделки 2015 года.

О таких мыслях сообщили в день визита в Иран министра иностранных дел Германии Гайка Мааса (Heiko Maas) - информирует dpa.

"В настоящее время наши партнеры по сделке не удовлетворили наших ожиданий", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Муссави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп - Ирану: Не угрожайте США. Уничтожим!

Если до 7 июля не состоится никаких сдвигов, Тегеран начнет следующую фазу выхода из ядерной сделки. Как отметил представитель иранского МИД, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф планирует обсудить с Маасом ситуацию.

Ранее в мае президент Ирана Хасан Роухани проинформировал представителей Китая, Германии, Франции, Великобритании и России о запланированной процедуре по сужению своих обязательств, закрепленных в ядерной сделке. Именно эти страны остались подписавшими соглашения после того, как год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе из нее Вашингтона.

Подписантам, оставшихся в соглашении, Тегеран выдвинул ультиматум: до 7 июля пообещать Ирану экономичное решение, что нейтрализует американские санкции, или же страна начнет следующую фазу выхода из сделки.

Ядерное соглашение заключили в 2015 году в Вене, чтобы остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые ввели в отношении этой страны.

Маас рассчитывает на платежный механизм Instex

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас, в свою очередь, перед визитом в Тегеран выразил надежду, что скоро заработает запланированный ФРГ, Францией и Великобританией платежный механизм, который позволит обойти введенные Соединенными Штатами экономические санкции против Ирана. Все формальные требования к его созданию уже выполнены, отметил политик.

Механизм позволит осуществлять расчеты по операциям между европейскими и иранскими компаниями, если частные банки, опасаясь штрафных мер США, будут отказываться сопровождать такие торговые операции.

Принимая решение о создании Instex в январе этого года, определили, что управленческий офис будет располагаться в министерстве финансов Франции в Париже. В Германии будет работать его филиал - для работы с немецкими компаниями. Европейцы хотят сохранить объемы торговли с Ираном хотя бы на том уровне, который существовал до подписания ядерной сделки при тогдашнем режиме санкций.

Новый договор о контроле над ядерным вооружением с Россией и Китаем планирует подписать президент США Дональд Трамп. Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры для разработки вариантов договора для президента, чтобы продолжить ядерную сделку.

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