Трамп заявил, что США ударят по 52 иранским объектам

США ударят по 52 иранских объектах. Фото: Радио Свобода

США готовы нанести удар по 52 целям в Иране, если американцы подвергнутся атаке со стороны Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта. Некоторые из них довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз"- в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, "Иран очень смело говорит" о нанесении Соединенным Штатам ответного удара на американскую операцию, жертвой которой стал Сулеймани.

"Он уже атаковал наше посольство и готовился к дополнительным ударов по другим объектам. От Ирана на протяжении уже многих лет сплошные проблемы", - отмечает президент США.

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В ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.