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среда, 08 января 2020 09:45

Иран заявил о жестоком ответе на реакцию США

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Иран заявил о жестоком ответе на реакцию США
Иран обнародовал новые угрозы США. Фото: FARC

Официальный Тегеран предостерег Вашингтон от ответных атак после иранских ракетных ударов по американским военным базам в Ираке.

Соответствующее обращение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнародовали утром 8 января, сообщает DW.

"На любую реакцию США Иран ответит еще более жестко", – говорится в сообщении.

КСИР уведомил союзников США, что предоставленные ими для американцев базы также могут стать мишенью для атак, если с них будут проводиться налеты на Иран.

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Одновременно в Белом доме началось совещание при участии президента США Дональда Трампа, министра обороны Марка Эспера, госсекретаря Майка Помпео и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

США перебрасывают в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Военные укрепляют позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

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08
января

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