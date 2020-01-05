США отправят на Ближний Восток более четыре тысячи военных

США отправляют военных на Ближний Восток. Фото: Reuters

США начали переброску в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Associated Press.

В течение нескольких дней 3,5 тыс. Десантников присоединятся к еще 700 военным, которых отправили в Кувейт ранее на этой неделе.

В Пентагоне уточнили, что переброска войск происходит в рамках ранее объявленного ведомством плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 52 целям в Иране, если американцы подвергнутся атаке со стороны Тегерана.