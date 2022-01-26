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среда, 26 января 2022 15:16

На фоне напряженной ситуации вокруг Украины богачи РФ потеряли $28 млрд

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На фоне напряженной ситуации вокруг Украины богачи РФ потеряли $28 млрд
Январь 2022-го стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка. Фото: pixabay.com

На фоне напряженной ситуации на границе с Украиной и сообщений о возможном полномасштабном вторжении РФ состояние 104 российских миллиардеров уменьшилось на $27,9 млрд.

С 20 декабря прошлого года по 25 января 2022-го состояние сократилось у 76 из 104 миллиардеров, свидетельствуют данные российской редакции Forbes. В то же время 10 из них потеряли более $1 млрд.

"Наибольшие потери понес владелец второго по объемам добычи производителя природного газа в России — компании "Новатэк" и крупнейшего нефтехимического холдинга РФ "Сибур" Леонид Михельсон. Его состояние сократилось сразу на $2,1 млрд", - подсчитали журналисты.

Далее идет член совета директоров "Новатэк" и "Сибур" Геннадий Тимченко. Его состояние уменьшилось на $1,9 млрд до $22,8 млрд.

В перечень тех, кто потерял более $1 млрд, также вошли:

сенатор, чья семья контролирует крупнейшую в РФ компанию по добыче золота "Полюс", Сулейман Керимов - $1,8 млрд;

владелец "Северсталь" Алексей Мордашов - $1,7 млрд;

основатель британского производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов - $1,6 млрд;

владелец "Сибирской угольной энергетической компании" и "Еврохим" Андрей Мельниченко - $1,5 млрд;

основатель банка TCS Group Олег Тиньков - $1,43 млрд;

глава "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников - $1,3 млрд;

совладелец инвестиционного бизнеса LetterOne и "Альфа Групп" Михаил Фридман - $1,2 млрд;

глава и владелец "Норильского Никеля" Владимир Потанин - $1,1 млрд.

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В относительном выражении больше всего сократилось состояние Свердлова. Акции электромобилей Arrival за месяц упали на 46%. В то же время Forbes указывает, что это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитическим напряжением.

Далее по потерям в относительном выражении оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26%. На третьем месте — Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.

Январь 2022-го стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. 18 января на фоне обострения конфликта с Украиной индекс Московской биржи упал на 6,5%, что стало крупнейшим падением с начала пандемии коронавируса.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против российского коллеги Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".

Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днипро, Одесса и Харьков, заявил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк. По его словам, РФ будет пытается вторгнуться уже 20 февраля.

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