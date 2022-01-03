Ахметов за прошлый год вдвое увеличил состояние и поднялся на 130 позиций в рейтинге миллиардеров - Bloomberg

Ахметов продолжает наращивать состояние. Фото: Корреспондент

Украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год почти вдвое увеличил свое состояние и теперь владеет $11,7 млрд.

В начале 2021 года состояние Ахметова оценивало в $7,53 млрд, сообщает Bloomberg.

Бизнесмен занял 190-е место в рейтинге самых состоятельных людей по версии издания.

Впервые он вошел в рейтинг миллиардеров в 2017 году и остается единственным украинцем.

"Самый богатый человек Украины владеет System Capital Management, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций "Метинвеста", крупнейшего производителя стали в стране", — отметили в профайле Ахметова.

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Ахметов недоплачивает государству больше миллиарда гривен в месяц. По меньшей мере, 39 млрд грн ущерба получила Украина от действия формулы стоимости электроэнергии "Роттердам+". Так потребителей и государство заставили заплатить долги по кредитам самого богатого украинца.