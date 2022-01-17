Состояние Илона Маска за время пандемии выросло в геометрической прогрессии

Состояние Билла Гейтса выросло на 30%. Фото: Reuters

За время пандемии коронавируса 10 богатейших людей мира более чем вдвое увеличили свое состояние.

С марта 2020-го их совокупное состояние выросло с $700 млрд до $1,5 трлн, сообщает BBC со ссылкой на данные международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam.

"Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обогатился более чем на 1000%, у Билла Гейтса состояние выросло на 30%", - говорится в сообщении.

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Кроме Маска и Гейтса,к богатейшим людям мира также причислили: миллиардера Уоррена Баффетта, экс-гендиректора Amazon Джеффри Безоса, основателя и руководителя Meta Марка Цукерберга.

В прошлом году в декабре Маск стал "Человеком года" по версии издания Time. Компания Маска SpaceX опередила по капитализации Boeing и способна завладеть космическим будущим США.