Маск, Безос и Гейтс обеднели на $60 млрд за три недели

На прошлой неделе, когда фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 8% (уже на 13% с начала года), пять самых богатых техномагнатов мира в целом потеряли около $85 млрд.

Состояние Илона Маска упало примерно до $243 млрд, что на $27 млрд меньше, чем в начале года. И на $100 млрд меньше, чем в ноябре, когда капитал Маска достиг пика в $335 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял ориентировочно $25 млрд, в настоящее время его состояние оценивается в $168 млрд.

Капитал Билла Гейтса с 1 января сократился на $9,5 млрд, а состояние соучредителя Google Ларри Пейджа и Марка Цукерберга уменьшилось на $12 млрд.

Состояние техномагнатов по версии Bloomberg на 21 января 2022-го

Единственный, кто не понес убытков на прошлой неделе — фэшн-миллиардер Бернар Арно, глава и гендиректор французского LVMH. Однако с начала 2022 года его состояние уменьшилось на $10,5 млрд, а цены на акции LVMH упали на 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов за прошлый год вдвое увеличил состояние и поднялся на 130 позиций в рейтинге миллиардеров - Bloomberg

Акции мировых компаний активно теряют рыночную стоимость и продолжают падать.

Индекс Dow Jones Industrial Average – отслеживает 30 крупнейших компаний США – достиг самого низкого значения с начала декабря.

Индекс S&P 500, в который входит топ-500 компаний США, тоже утратил позиции. Достиг минимальных значений с октября 2021 года.

Nasdaq Composite упал до самого низкого уровня с июня 2021 года.

За время пандемии коронавируса 10 самых богатых людей мира более чем вдвое увеличили свое состояние. С марта 2020-го их совокупное состояние выросло с $700 млрд до $1,5 трлн.