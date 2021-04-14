Мик Джаггер создал трек о недостатках жизни в условиях локдауну

Мик Джаггер создал трек о недостатках пандемии. Фото: REUTERS

Британский рок-музыкант Мик Джаггер выпустил новый трек "Eazy Sleazy", который посвящен пандемии и недостаткам жизни дома во время локдауна.

В композиции также задействован фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол. Он помог с партиями гитары, баса и барабанов, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне

"Это песня, которую я написал о выходе из изоляции, с определенным необходимым оптимизмом. Все дело в том, чтобы выйти из всего того, что я вспоминаю в стихах. Надеюсь, это перерастет в более оптимистичный настрой", - говорит Джаггер.

В треке музыкант жалуется на отмену концертов, футбол при пустых трибунах и фальшивыми аплодисментами, виртуальные премьеры, отсутствие движения, свидание в Zoom. "Мы вырвемся из этой тюрьмы, откроем окна, откроем двери" - оптимистично обещает припев.

"Это, несомненно, песня лета!" - прокомментировал совместную композицию Грол.

Искусственный интеллект Google Magenta и нейронная сеть изучили более двух десятков песен Nirvana и создали "новый" трек группы.