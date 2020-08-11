Китайцев призывают экономить еду

Китайцев просят научиться экономить еду. Фото: pixabay

К жителям Китая обратился глава государства Си Цзиньпин с просьбой прекратить расточительство в еде.

Лидер призвал китайцев начать экономить продовольствие, пишет агентство "Синьхуа".

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать лишние расходы продовольствия", - заявил глава Китая.

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По его словам, расточительное обращение граждан Китая в этом вопросе "ужасает и огорчает". Пандемия коронавируса показала, что риски в сфере продовольственной безопасности никуда не исчезают.

Он также отметил, что государство должно проводить последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренность в еде, сделать так, чтобы расточительство было позорным явлением, а экономия на еде - почетным.

В городе Баян-Нур на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия) от бубонной чумы скончался еще один человек. Из-за угрозы распространения заболевания власти ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, которая будет действовать до конца 2020 года.