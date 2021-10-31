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воскресенье, 31 октября 2021 09:19

В Египте разбился российский самолет
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Военные следователи из Египта и России стоят возле обломков российского авиалайнера на месте его крушения
Фото: REUTERS
Военные следователи из Египта и России стоят возле обломков российского авиалайнера на месте его крушения
Военные следователи из Египта и России стоят возле обломков российского авиалайнера на месте его крушения
Военные следователи из Египта и России стоят возле обломков российского авиалайнера на месте его крушения
Военные следователи из Египта и России стоят возле обломков российского авиалайнера на месте его крушения

31 октября 2015 года российский самолет A321 компании "Когалымавиа", осуществляя перелет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, пропал с радаров на 23 мин. полета. 224 человека, которые в тот момент находились на борту самолета, погибли.

На борту находилось 217 пассажиров и 8 членов экипажа - из них 58 мужчин, 134 женщины и 25 детей. Большинство пассажиров - граждане РФ, но также пострадали 4 человека из Украины и 1 гражданин Беларуси.

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Египетское управление авиации сообщило, что самолет совершал полет на высоте 9,4 км, затем сбросил высоту до 1,5 км, после чего исчез с радаров.

На поиски воздушного судна отправилась военная авиация Египта. Армия обороны Израиля предоставила свой разведывательный самолет для этой операции.

Обломки A321 обнаружили в центре Синайского полуострова вблизи города Эль-Хасна. Экстренные службы Египта отправились на место, чтобы идентифицировать самолет.

"Мы слышим много звонков телефонов, которые, скорее всего, принадлежат жертвам. Мы собираем их и кладем в сумку", - заявил сотрудник службы безопасности на месте происшествия.

Сразу после катастрофы Каир сообщил, что участие в расследовании могут принимать все заинтересованные страны. Создали специальную комиссию по расследованию, в нее вошли специалисты из 5 стран: России, Египта, Франции (государства - разработчика самолета), Германии (страны - производителя лайнера) и Ирландии (страны регистрации).

Боевики террористической организации "Исламское государство" сообщили в своем твиттере, что падение лайнера - их рук дело: "Мы сделали это в ответ на российские авиационные удары, через которые погибли сотни мусульман на сирийской земле". Министр транспорта РФ заявил, что это неточно.

17 ноября 2015 года глава ФСБ РФ Александр Бортников на совещании в Кремле об итогах расследования причин катастрофы российского самолета сообщил, что в результате исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте, были обнаружены следы взрывчатого вещества иностранного производства. Он квалифицировал случившееся, как теракт.

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В свою очередь, египетские власти призвали не торопиться с выводами. Глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что теракт - это лишь одна из версий следствия.

В июне директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая в сенате Конгресса США, сообщил, что американская разведка располагает данными о причастности к взрыву на российском пассажирском самолете А321 египетского группировки "Ансар Бейт аль-Макдис", которые присягнули на верность запрещенному во многих странах террористическому движению "Исламское государство". 4 августа минобороны Египта заявило о ликвидации лидера этой террористической группировки.

В городе Мензелинск, Россия разбился двухмоторный самолет L-410 с парашютистами.

На борту находились 23 человека, в том числе три члена экипажа. В результате авиатрагедии погибли 19 человек.

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Дата
31
октября

В Египте разбился российский самолет

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